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Найкращі анекдоти, які подарують чудовий настрій у перший день Нового року-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкращі анекдоти, які подарують чудовий настрій у перший день Нового року-2022

Смішні жарти на день, які змусять вас сміятися до сліз

От і відгриміли куранти… Настав час знову кликати гостей до столу і доїдати "Олів’є" з котлетками. А щоб святковий настрій не зник, "Телеграф" підготував для вас смішні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.

Він:

- У мене до вас таке почуття, що не передати словами!

Вона:

- Передайте грошима.

За декілька місяців після знайомства.

- Дорогий, чи не пора тобі познайомити мене зі своїми рідними?

- Навіть не знаю, як бути. Діти зараз у тещі, дружина у відпустці.

- Потрібна дієта, на якій я зможу скинути зайві кілограми смутку та сумнівів.

- Ось, візьміть алкоголь!

- Ти найкрасивіша була на своєму дні народження.

- Спасибі! Я старалася!

- Спеціально, чи що, гостей підбирала?

Якщо ви розумна і красива, у вас хороша фігура, ви їсте все і не товстішаєте, у вас є кохана людина і у вас гарні стосунки з батьками — діагноз один — ви відьма!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти