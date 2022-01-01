Найкращі анекдоти, які подарують чудовий настрій у перший день Нового року-2022
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От і відгриміли куранти… Настав час знову кликати гостей до столу і доїдати "Олів’є" з котлетками. А щоб святковий настрій не зник, "Телеграф" підготував для вас смішні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.
Він:
- У мене до вас таке почуття, що не передати словами!
Вона:
- Передайте грошима.
За декілька місяців після знайомства.
- Дорогий, чи не пора тобі познайомити мене зі своїми рідними?
- Навіть не знаю, як бути. Діти зараз у тещі, дружина у відпустці.
- Потрібна дієта, на якій я зможу скинути зайві кілограми смутку та сумнівів.
- Ось, візьміть алкоголь!
- Ти найкрасивіша була на своєму дні народження.
- Спасибі! Я старалася!
- Спеціально, чи що, гостей підбирала?
Якщо ви розумна і красива, у вас хороша фігура, ви їсте все і не товстішаєте, у вас є кохана людина і у вас гарні стосунки з батьками — діагноз один — ви відьма!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.