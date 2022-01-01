Сміятиметеся всією сім’єю: свіжі анекдоти на вечір

Короткі жарти, які зарядять позитивом на цілий вечір

Веселі анекдоти січневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій з нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

— Мадам Розенблюм, навіщо ви отруїли сусідів? — Ваша честь, мені сказали, що тарганів краще травити разом з сусідами…

- У вас чудове резюме! І директора ви вразили на співбесіді… - Це ще що! Ви б мене тверезим бачили!

- Тату, а навіщо гвинт літаку? - Щоб льотчик не спітнів… - Ти жартуєш?.. - Нічого подібного. Якщо гвинт зупиниться, знаєш, як льотчик спітніє?!

Ми вже не святкуємо Новий рік – ми святкуємо, що вижили у старому.

До Нового року усі пишуть плани на наступний рік. Я теж написала собі план: 1. Припинити строїти плани. Б. Бути послідовнішою. 7. Навчитися рахувати вже нарешті.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.