Сміятиметеся всією сім’єю: свіжі анекдоти на вечір
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Веселі анекдоти січневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій з нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
— Мадам Розенблюм, навіщо ви отруїли сусідів?
— Ваша честь, мені сказали, що тарганів краще травити разом з сусідами…
- У вас чудове резюме! І директора ви вразили на співбесіді…
- Це ще що! Ви б мене тверезим бачили!
- Тату, а навіщо гвинт літаку?
- Щоб льотчик не спітнів…
- Ти жартуєш?..
- Нічого подібного. Якщо гвинт зупиниться, знаєш, як льотчик спітніє?!
Ми вже не святкуємо Новий рік – ми святкуємо, що вижили у старому.
До Нового року усі пишуть плани на наступний рік. Я теж написала собі план:
1. Припинити строїти плани.
Б. Бути послідовнішою.
7. Навчитися рахувати вже нарешті.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.