Рус

Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
420
Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 02 січня 2022, 11:54

Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

Кілька місяців тому від мене пішла дружина. З того дня я втратив сон, схуд, з’явилися сині кола та мішки під очима, гори немитого посуду та не попраного одягу. І днями мій друг сказав мені: "Саня, вистачить святкувати!"

Молода пара збирається в нічний клуб:

— Вадику, а куди поділася моя улюблена вечірня сукня?

- Люсю, ти в ньому не підеш!

— А, ну, розіжми кулак і віддай мені її!

Про яку довіру до людей може йтися, якщо мамине "роби що хочеш" означало робити що хочу категорично не можна.

— Може, перетнемося завтра?

- Не вийде, у мене канікули почалися. Я до 10 висипатимуся.

— Ранку чи вечора?))

- Числа.

У Олени свій, особливий спосіб водіння. Щоразу, коли вона під’їжджає до нерегульованого перехрестя, вона каже страшне заклинання — "Чур я на головній!" та їде.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Анекдот на день