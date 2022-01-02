Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
Кілька місяців тому від мене пішла дружина. З того дня я втратив сон, схуд, з’явилися сині кола та мішки під очима, гори немитого посуду та не попраного одягу. І днями мій друг сказав мені: "Саня, вистачить святкувати!"
Молода пара збирається в нічний клуб:
— Вадику, а куди поділася моя улюблена вечірня сукня?
- Люсю, ти в ньому не підеш!
— А, ну, розіжми кулак і віддай мені її!
Про яку довіру до людей може йтися, якщо мамине "роби що хочеш" означало робити що хочу категорично не можна.
— Може, перетнемося завтра?
- Не вийде, у мене канікули почалися. Я до 10 висипатимуся.
— Ранку чи вечора?))
- Числа.
У Олени свій, особливий спосіб водіння. Щоразу, коли вона під’їжджає до нерегульованого перехрестя, вона каже страшне заклинання — "Чур я на головній!" та їде.
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