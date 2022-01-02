Як швидко летить час. Я пам’ятаю 2021-й, ніби він був тільки вчора: веселі анекдоти на вечір

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий вечір

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуться.

Сказав своєму шефу, що він повинен підвищити мені зарплату, бо є три інші компанії, які полюють на мене. Бос: - Які саме? Я: — Газ, електрика та вода.

За підсумками 2021 року склалося враження, що бути продуктивним, розвиваючимся і не зупинятиючимся на досягнутому вдалося лише ковіду.

Можна написати будь-яку нісенітницю і в кінці додати: "Робіть висновки". Фраза автоматично стає розумною. Робіть висновки.

- Алло, це безкоштовна доставка овочів? - Так. — Доставте мене до університету!

Металеві конструкції на морозі набувають такого особливого, вишуканого смаку — неможливо відірватися.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.