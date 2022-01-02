Як швидко летить час. Я пам’ятаю 2021-й, ніби він був тільки вчора: веселі анекдоти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуться.
Сказав своєму шефу, що він повинен підвищити мені зарплату, бо є три інші компанії, які полюють на мене.
Бос:
- Які саме?
Я:
— Газ, електрика та вода.
За підсумками 2021 року склалося враження, що бути продуктивним, розвиваючимся і не зупинятиючимся на досягнутому вдалося лише ковіду.
Можна написати будь-яку нісенітницю і в кінці додати: "Робіть висновки". Фраза автоматично стає розумною. Робіть висновки.
- Алло, це безкоштовна доставка овочів?
- Так.
— Доставте мене до університету!
Металеві конструкції на морозі набувають такого особливого, вишуканого смаку — неможливо відірватися.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.