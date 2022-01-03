У кожному будинку мають бути затишок, радість і штопор: найсмішніші анекдоти на ранок
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Щоб ви не нудьгували цього січневого понеділка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.
Хороша річ, розумний браслет, у нас з дружиною хто менше кроків за день зробив, той і гуляє з собакою перед сном.
Ненавиджу зиму за те, що одягаєшся як капуста, при тому виглядаєш як пінгвін, але все одно холодно.
Ти прокидаєшся вранці і відразу розумієш, що потребуєш посмішки, ласки, поцілунку, доброго слова, грошового переказу…
— Як ти міг переспати з Наталкою, вона ж страшна!
- І сильна...
Те, що дівчина була напідпитку, видавали її червоні очі, бо так промазати губною помадою на тверезу голову неможливо.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.