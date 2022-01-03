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У кожному будинку мають бути затишок, радість і штопор: найсмішніші анекдоти на ранок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У кожному будинку мають бути затишок, радість і штопор: найсмішніші анекдоти на ранок

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Щоб ви не нудьгували цього січневого понеділка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

Хороша річ, розумний браслет, у нас з дружиною хто менше кроків за день зробив, той і гуляє з собакою перед сном.

Ненавиджу зиму за те, що одягаєшся як капуста, при тому виглядаєш як пінгвін, але все одно холодно.

Ти прокидаєшся вранці і відразу розумієш, що потребуєш посмішки, ласки, поцілунку, доброго слова, грошового переказу…

— Як ти міг переспати з Наталкою, вона ж страшна!

- І сильна...

Те, що дівчина була напідпитку, видавали її червоні очі, бо так промазати губною помадою на тверезу голову неможливо.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

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