Офіціанта Жору в ресторані жартома називали Георгій-обідоносець: добірка кумедних анекдотів

Мати читає доньці казку:

— Було у батька три сини: старший розумний був дитина, середній син — і так і сяк, молодший — зовсім був дурак.

— Мамо, а в них батько хворів, чи що?

- Чому ти так вирішила?

— А що в нього щоразу все гірше й гірше виходило?