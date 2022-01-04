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Офіціанта Жору в ресторані жартома називали Георгій-обідоносець: добірка кумедних анекдотів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Офіціанта Жору в ресторані жартома називали Георгій-обідоносець: добірка кумедних анекдотів Новина оновлена 04 січня 2022, 12:24

Нова порція жартів для вашої посмішки цього похмурого дня

Щоб ви не нудьгували цього похмурого вівторка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

Бабуся з онукою два тижні грали в школу. І лише до кінця другого тижня бабуся зрозуміла, що робить за неї домашнє завдання.

- У мене комп’ютер сам вимикається. Що робити?

- У тебе системний блок унизу стоїть?

- Так.

— Поміняй шкарпетки... Він, походу, втрачає свідомість.

Мати читає доньці казку:

— Було у батька три сини: старший розумний був дитина, середній син — і так і сяк, молодший — зовсім був дурак.

— Мамо, а в них батько хворів, чи що?

- Чому ти так вирішила?

— А що в нього щоразу все гірше й гірше виходило?

А чи не можна якось скромніше котячий корм називати? Чому моя кішка жере "рагу з кролика у вершковому соусі", а я макарони з сосискою?

А ви знаєте, де в людини знаходиться душа? Під сечовим міхуром! Попісяв — і на душі полегшало.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

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