Офіціанта Жору в ресторані жартома називали Георгій-обідоносець: добірка кумедних анекдотів
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Щоб ви не нудьгували цього похмурого вівторка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.
Бабуся з онукою два тижні грали в школу. І лише до кінця другого тижня бабуся зрозуміла, що робить за неї домашнє завдання.
- У мене комп’ютер сам вимикається. Що робити?
- У тебе системний блок унизу стоїть?
- Так.
— Поміняй шкарпетки... Він, походу, втрачає свідомість.
Мати читає доньці казку:
— Було у батька три сини: старший розумний був дитина, середній син — і так і сяк, молодший — зовсім був дурак.
— Мамо, а в них батько хворів, чи що?
- Чому ти так вирішила?
— А що в нього щоразу все гірше й гірше виходило?
А чи не можна якось скромніше котячий корм називати? Чому моя кішка жере "рагу з кролика у вершковому соусі", а я макарони з сосискою?
А ви знаєте, де в людини знаходиться душа? Під сечовим міхуром! Попісяв — і на душі полегшало.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.