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Слабка стать — це мужики, які віддають жінкам всю зарплату: смішні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Слабка стать — це мужики, які віддають жінкам всю зарплату: смішні анекдоти на вечір Новина оновлена 04 січня 2022, 18:43

Нехай ваш вечір буде сповнений позитивом з нашими анекдотами.

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які заставлять вас посміхатись.

В магазині:

— Шановна, мені б коробочку гарних цукерок, але так, щоби не дуже дорого.

- Вам для дівчини?

- Мені для лікаря.

— Віддячити чи помститися?

Спасибі інтернету, що показав мені, що у світі існує безліч людей тупіші за мене. Окреме спасибі інстаграму.

Запитує курча у матері-курки:

— Мамо, а мене лелека принесла?

— Так, синку, тільки татові не кажи!

Я вже місяць сиджу на дієті, майже голодую. Очі та щоки впали, руки та ноги стали тоненькі, як у дитини. Зменшився навіть розмір взуття. Навіть живіт підтягнувся. І тільки дупа не здається ...

Чому мої друзі бояться того, що їх покусає собака:

- Жахливі шрами — 2%

- Це боляче — 5%

- Померти від зараження — 7%

- Не можна бухати 6 місяців — 86%

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

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