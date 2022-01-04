Слабка стать — це мужики, які віддають жінкам всю зарплату: смішні анекдоти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які заставлять вас посміхатись.
В магазині:
— Шановна, мені б коробочку гарних цукерок, але так, щоби не дуже дорого.
- Вам для дівчини?
- Мені для лікаря.
— Віддячити чи помститися?
Спасибі інтернету, що показав мені, що у світі існує безліч людей тупіші за мене. Окреме спасибі інстаграму.
Запитує курча у матері-курки:
— Мамо, а мене лелека принесла?
— Так, синку, тільки татові не кажи!
Я вже місяць сиджу на дієті, майже голодую. Очі та щоки впали, руки та ноги стали тоненькі, як у дитини. Зменшився навіть розмір взуття. Навіть живіт підтягнувся. І тільки дупа не здається ...
Чому мої друзі бояться того, що їх покусає собака:
- Жахливі шрами — 2%
- Це боляче — 5%
- Померти від зараження — 7%
- Не можна бухати 6 місяців — 86%
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.