Слабка стать — це мужики, які віддають жінкам всю зарплату: смішні анекдоти на вечір

Нехай ваш вечір буде сповнений позитивом з нашими анекдотами.

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які заставлять вас посміхатись.

В магазині: — Шановна, мені б коробочку гарних цукерок, але так, щоби не дуже дорого. - Вам для дівчини? - Мені для лікаря. — Віддячити чи помститися?

Спасибі інтернету, що показав мені, що у світі існує безліч людей тупіші за мене. Окреме спасибі інстаграму.

Запитує курча у матері-курки: — Мамо, а мене лелека принесла? — Так, синку, тільки татові не кажи!

Я вже місяць сиджу на дієті, майже голодую. Очі та щоки впали, руки та ноги стали тоненькі, як у дитини. Зменшився навіть розмір взуття. Навіть живіт підтягнувся. І тільки дупа не здається ...

Чому мої друзі бояться того, що їх покусає собака: - Жахливі шрами — 2% - Це боляче — 5% - Померти від зараження — 7% - Не можна бухати 6 місяців — 86%

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.