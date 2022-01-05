За лівим плечем забобонної людини краще не стояти: свіжі жарти на день

Чоловік прийшов до психіатра:

- Лікарю, у моєї дружини нав’язлива ідея, їй увесь час здається, що хтось хоче вкрасти її сукні!

- Ви у цьому впевнені?

- Так! Вона навіть найняла чоловіка, щоб він їх чатував! Я знайшов його в шафі вчора ввечері!