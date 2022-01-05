За лівим плечем забобонної людини краще не стояти: свіжі жарти на день
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Зробіть весело собі та своїм близьким у цю середу. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.
Якщо з бабусь, яким у громадському транспорті не дісталося сидячого місця, сформувати військовий підрозділ, то це буде найжорстокіший і найлютіший батальйон.
Рабінович сідає у таксі. Бачить на лічильнику "10 гривень".
- А це що таке?
- Це за посадку.
- Ні, шефе, так справа не піде. Розганяй, я на ходу застрибну.
- І який же сьогодні маєш привід, щоб знову пити?
- А навіщо привід? Я що тобі алкаш, щоб приводом виправдовуватися?
Коли йду на гулянку, обов’язково залишаю біля ліжка аспірин та склянку води на ранок. Проблема тільки в тому, що після пиятики я вдома ще жодного разу не прокидався…
Чоловік прийшов до психіатра:
- Лікарю, у моєї дружини нав’язлива ідея, їй увесь час здається, що хтось хоче вкрасти її сукні!
- Ви у цьому впевнені?
- Так! Вона навіть найняла чоловіка, щоб він їх чатував! Я знайшов його в шафі вчора ввечері!
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів про 1 січня, вам сюди.