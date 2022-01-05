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За лівим плечем забобонної людини краще не стояти: свіжі жарти на день

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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За лівим плечем забобонної людини краще не стояти: свіжі жарти на день Новина оновлена 05 січня 2022, 10:57

Найсмішніші анекдоти, які насмішать вас до сліз

Зробіть весело собі та своїм близьким у цю середу. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

Якщо з бабусь, яким у громадському транспорті не дісталося сидячого місця, сформувати військовий підрозділ, то це буде найжорстокіший і найлютіший батальйон.

Рабінович сідає у таксі. Бачить на лічильнику "10 гривень".

- А це що таке?

- Це за посадку.

- Ні, шефе, так справа не піде. Розганяй, я на ходу застрибну.

- І який же сьогодні маєш привід, щоб знову пити?

- А навіщо привід? Я що тобі алкаш, щоб приводом виправдовуватися?

Коли йду на гулянку, обов’язково залишаю біля ліжка аспірин та склянку води на ранок. Проблема тільки в тому, що після пиятики я вдома ще жодного разу не прокидався…

Чоловік прийшов до психіатра:

- Лікарю, у моєї дружини нав’язлива ідея, їй увесь час здається, що хтось хоче вкрасти її сукні!

- Ви у цьому впевнені?

- Так! Вона навіть найняла чоловіка, щоб він їх чатував! Я знайшов його в шафі вчора ввечері!

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів про 1 січня, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти