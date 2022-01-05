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Штірліц настоював на своєму. Настоянка вийшла міцною, але каламутною: найкращі анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Штірліц настоював на своєму. Настоянка вийшла міцною, але каламутною: найкращі анекдоти Новина оновлена 05 січня 2022, 17:51

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Щоб ви не сумували цього зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

- Я тобі ніколи не брехав: перебільшував, недомовляв, лукавив, уникав відповіді, прикидався, фантазував, але брехати — ніколи!

Двоє студентів відпрошуються з лекції у викладача:

- Вибачте, Євгене Миколайовичу, дуже терміново треба піти, відпустіть?

- Ну, коли терміново, йдіть.

- А відмічати не будете?

- А я на роботі не п’ю…

Людський мозок унікальний. Він працює без зупинки 24 години на добу, з самого нашого народження, і зупиняється тільки тоді, коли нам дають слухавку, щоб привітати людину з днем народження.

Учителька на уроці:

- Діти, які найкорисніші для людини птахи? Назвіть хоча б три.

Вовчик:

- Смажені, варені та тушковані, Маріє Іванівно!

На співбесіді:

- Які ваші слабкі сторони?

- Мовчазний.

- А сильні?

- Не балакучий.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти