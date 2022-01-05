Штірліц настоював на своєму. Настоянка вийшла міцною, але каламутною: найкращі анекдоти
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Щоб ви не сумували цього зимового вечора, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.
- Я тобі ніколи не брехав: перебільшував, недомовляв, лукавив, уникав відповіді, прикидався, фантазував, але брехати — ніколи!
Двоє студентів відпрошуються з лекції у викладача:
- Вибачте, Євгене Миколайовичу, дуже терміново треба піти, відпустіть?
- Ну, коли терміново, йдіть.
- А відмічати не будете?
- А я на роботі не п’ю…
Людський мозок унікальний. Він працює без зупинки 24 години на добу, з самого нашого народження, і зупиняється тільки тоді, коли нам дають слухавку, щоб привітати людину з днем народження.
Учителька на уроці:
- Діти, які найкорисніші для людини птахи? Назвіть хоча б три.
Вовчик:
- Смажені, варені та тушковані, Маріє Іванівно!
На співбесіді:
- Які ваші слабкі сторони?
- Мовчазний.
- А сильні?
- Не балакучий.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.