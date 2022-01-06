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Обхохочешся: найкращі анекдоти на ранок, які піднімуть настрій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Обхохочешся: найкращі анекдоти на ранок, які піднімуть настрій

Ця добірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

- Покоління джентльменів вимерло. Дівчата, коли вам останній раз чоловік відчиняв двері до машини, щоб ви сіли?

- Вчора.

- Валю, тебе приймали поліцейські, це не вважається...

Іван приходить до царя:

- Я виконав свою обіцянку, ось голова дракона. А ти виконаєш свою?

- Так, ось рука принцеси…

- Все, ти мене образив. Я надулася!

- Ну це ти дарма, така фігура гарна була…

Подорослішав — це коли в Простоквашино тебе більше цікавить не кіт Матроскін, який вміє говорити, а те, як дядько Федір зумів прожити без грошей.

Якби я любив діставати людей, я вивчився б на акушера.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти