Обхохочешся: найкращі анекдоти на ранок, які піднімуть настрій
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
- Покоління джентльменів вимерло. Дівчата, коли вам останній раз чоловік відчиняв двері до машини, щоб ви сіли?
- Вчора.
- Валю, тебе приймали поліцейські, це не вважається...
Іван приходить до царя:
- Я виконав свою обіцянку, ось голова дракона. А ти виконаєш свою?
- Так, ось рука принцеси…
- Все, ти мене образив. Я надулася!
- Ну це ти дарма, така фігура гарна була…
Подорослішав — це коли в Простоквашино тебе більше цікавить не кіт Матроскін, який вміє говорити, а те, як дядько Федір зумів прожити без грошей.
Якби я любив діставати людей, я вивчився б на акушера.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.