Залишився один день до того, як ті, хто слав вам тигрів, почнуть слати іконки: смішні анекдоти

Жили були лисиця та заєць. У зайця була хатинка луб’яна, а у лисиці — крижана. Настала весна, і в лисиці хатинка розтанула.

- Нефігасе, — сказала лисиця. — А мені ще дев’ятнадцять років іпотеку платити!