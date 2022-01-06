Залишився один день до того, як ті, хто слав вам тигрів, почнуть слати іконки: смішні анекдоти
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Веселі анекдоти від "Телеграфа" допоможуть підняти ваш настрій, який точно не зіпсується найближчим часом.
Вчителька на уроці:
— Діти, які найкорисніші для людини птахи? Назвіть хоча б три.
Вовочка:
— Смажені, варені та тушковані, Марьванно!
Жили були лисиця та заєць. У зайця була хатинка луб’яна, а у лисиці — крижана. Настала весна, і в лисиці хатинка розтанула.
- Нефігасе, — сказала лисиця. — А мені ще дев’ятнадцять років іпотеку платити!
Завів чорного кота, назвав Коксом. Тепер усі питають:
- А чому Кокс? Він же чорний?
— Тому що кокс — він чорний, наркомани хрінові!
- Мамо, а як ми з’явилися на світ?
- Нас створив Господь.
— А тато сказав, що ми походимо від мавп.
— Ну, просто я тобі про своїх родичів розповідаю, а він про своїх.
Жінці біологічно треба приблизно 80 кг волохатої істоти поруч.
Залежно від її краси та зговірливості, це буде чоловік, або півтора десятки котів.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.