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Залишився один день до того, як ті, хто слав вам тигрів, почнуть слати іконки: смішні анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Залишився один день до того, як ті, хто слав вам тигрів, почнуть слати іконки: смішні анекдоти Новина оновлена 06 січня 2022, 11:05

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового дня.

Веселі анекдоти від "Телеграфа" допоможуть підняти ваш настрій, який точно не зіпсується найближчим часом.

Вчителька на уроці:

— Діти, які найкорисніші для людини птахи? Назвіть хоча б три.

Вовочка:

— Смажені, варені та тушковані, Марьванно!

Жили були лисиця та заєць. У зайця була хатинка луб’яна, а у лисиці — крижана. Настала весна, і в лисиці хатинка розтанула.

- Нефігасе, — сказала лисиця. — А мені ще дев’ятнадцять років іпотеку платити!

Завів чорного кота, назвав Коксом. Тепер усі питають:

- А чому Кокс? Він же чорний?

— Тому що кокс — він чорний, наркомани хрінові!

- Мамо, а як ми з’явилися на світ?

- Нас створив Господь.

— А тато сказав, що ми походимо від мавп.

— Ну, просто я тобі про своїх родичів розповідаю, а він про своїх.

Жінці біологічно треба приблизно 80 кг волохатої істоти поруч.

Залежно від її краси та зговірливості, це буде чоловік, або півтора десятки котів.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

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