Вранці – сніданок. Вдень – обід. Увечері – вечеря. Вночі – дозаправка! Добірка позитивних анекдотів на вечір
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у цей святковий вечір четверга. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.
Захотілося мінералки, відчинив холодильник. Побачив олів’є, олів’є побачило мене. Іскра, буря, безумство, далі все, як у тумані.
— Ну, що ж, можу привітати вас, у вас зародилося нове життя!
— Лікарю... але ж я... чоловік!
— Ну, власне, глистам це все одно…
Покоління джентльменів вимерло. Дівчата, коли вам останній раз чоловік відчиняв двері до машини, щоб ви сіли?
- Вчора
- Валю, тебе приймали менти, це не вважається.
Жила-була дівчинка, а як здобула психологічну освіту, стала всюди бачити шеймінг, харассмент та токсичні стосунки.
Порада автолюбителю із запуску двигуна в мороз.
Підходячи до машини, постарайтеся вселити собі, що потрібно завестися, щоб відвезти тещу на вокзал.
Говорять, допомагає до -45.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.