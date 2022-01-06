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Вранці – сніданок. Вдень – обід. Увечері – вечеря. Вночі – дозаправка! Добірка позитивних анекдотів на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вранці – сніданок. Вдень – обід. Увечері – вечеря. Вночі – дозаправка! Добірка позитивних анекдотів на вечір Новина оновлена 06 січня 2022, 17:22

Смішні анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям у цей святковий вечір четверга. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Захотілося мінералки, відчинив холодильник. Побачив олів’є, олів’є побачило мене. Іскра, буря, безумство, далі все, як у тумані.

— Ну, що ж, можу привітати вас, у вас зародилося нове життя!

— Лікарю... але ж я... чоловік!

— Ну, власне, глистам це все одно…

Покоління джентльменів вимерло. Дівчата, коли вам останній раз чоловік відчиняв двері до машини, щоб ви сіли?

- Вчора

- Валю, тебе приймали менти, це не вважається.

Жила-була дівчинка, а як здобула психологічну освіту, стала всюди бачити шеймінг, харассмент та токсичні стосунки.

Порада автолюбителю із запуску двигуна в мороз.

Підходячи до машини, постарайтеся вселити собі, що потрібно завестися, щоб відвезти тещу на вокзал.

Говорять, допомагає до -45.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

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