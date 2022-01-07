Театр одного актора – розумію, але супермаркет одного касира – ніяк: добірка кумедних анекдотів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 492
Щоб ви не сумували цього морозного зимового дня, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
- Вітаю! Я ваша нова сусідка, на хвилинку, у вас є сіль?
- Вітаю! Проходьте, роздягайтеся, зараз разом шукаємо.
Мені тут заявляють, що відеомагнітофон у СРСР був дефіцитом! А зараз? Об’їхав усі магазини, що торгують технікою, немає відеомагнітофонів зовсім! Що на це скажете? Чим краще зараз?
Вирішили сфоткатись усі разом на Новий рік. Один фоткав, потім другий, потім третій, четвертий… Потім порівнювали, у кого телефон гірший.
- Блін, я жирна! Фу! Як гидко!
- Мила, не варто так сильно переживати: у тебе тільки дупа жирна і шия трохи, не намовляй на себе.
- Взагалі я на себе курячий бульйон пролила... Чого ти там сказав?! Шматок покійника!
Вигадав нову дієту. Перед тим, як сісти за стіл, необхідно віджатися від підлоги максимальну кількість разів. По-перше, пропадає апетит, а по-друге, трясуться руки і багато ними вже не наїси.
Ще більше кумедних анекдотів про Новий рік у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещі і зяті, вам сюди.