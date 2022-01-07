Театр одного актора – розумію, але супермаркет одного касира – ніяк: добірка кумедних анекдотів

- Блін, я жирна! Фу! Як гидко!

- Мила, не варто так сильно переживати: у тебе тільки дупа жирна і шия трохи, не намовляй на себе.

- Взагалі я на себе курячий бульйон пролила... Чого ти там сказав?! Шматок покійника!