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Видалили із друзів? Холоп зрозумів сам, що не вартий дружби з царем! Гуморні анекдоти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Видалили із друзів? Холоп зрозумів сам, що не вартий дружби з царем! Гуморні анекдоти на вечір Новина оновлена 07 січня 2022, 16:48

Ці жарти подарують вам гарний настрій

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій цього п’ятничного вечора. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, які посміхнуться.

Мама запитує сина, який повернувся з новорічного ранку:

- Синочку, чому ти весь подряпаний?

- Ми водили хоровод навколо ялинки, а дітей було мало.

Лікар намагається заспокоїти песимістично налаштованого пацієнта:

- Перестаньте хвилюватись. Вам нічого не загрожує. Я сам хворів на вашу хворобу.

- Так, але у вас був інший лікар!

- Я вже другий рік не розмовляю зі своєю дружиною.

- Чому?

- Не можу її перебити.

Модний торговельний центр. Йде пара, він і вона. Він її ніжно обіймає і каже:

- Так, кльові чоботи. Жаль, що я жадібний, а так я б тобі їх обов’язково купив!

Досвідчені туристи знають: увечері, біля багаття, після першої пляшки зникають комарі, після другої закінчується дощ, після третьої зникає свідомість…

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти