Видалили із друзів? Холоп зрозумів сам, що не вартий дружби з царем! Гуморні анекдоти на вечір
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій цього п’ятничного вечора. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, які посміхнуться.
Мама запитує сина, який повернувся з новорічного ранку:
- Синочку, чому ти весь подряпаний?
- Ми водили хоровод навколо ялинки, а дітей було мало.
Лікар намагається заспокоїти песимістично налаштованого пацієнта:
- Перестаньте хвилюватись. Вам нічого не загрожує. Я сам хворів на вашу хворобу.
- Так, але у вас був інший лікар!
- Я вже другий рік не розмовляю зі своєю дружиною.
- Чому?
- Не можу її перебити.
Модний торговельний центр. Йде пара, він і вона. Він її ніжно обіймає і каже:
- Так, кльові чоботи. Жаль, що я жадібний, а так я б тобі їх обов’язково купив!
Досвідчені туристи знають: увечері, біля багаття, після першої пляшки зникають комарі, після другої закінчується дощ, після третьої зникає свідомість…
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу, вам сюди.