У житті всяке буває, але з роками все рідше: прикольні жарти з самого ранку
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього чудового суботнього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуть.
Два сусіди зустрілися біля під’їзду:
- Здоров! Звідки ти?
- Та з магазину, ось затарився, ковбаски взяв, курочку копчену, та рулон туалетного паперу.
- Я якось таку курочку теж купив, так мені одного рулону не вистачило…
- Не знаєш, чому Ваську до поліції забрали?
- Кажуть, по п’яні роздягнувся до пояса і на вулицю прогулятися вийшов.
- А що, тепер до пояса роздягатися заборонено?
- Знизу – так.
- Міцний денний сон — це базовий елемент здоров’я, запорука успішної роботи співробітників та високої продуктивності підприємства.
- Петровичу, живо вставай і йди тягай мішки!
- Ти справді віриш, що сажотрус приносить щастя?
- Так, з того дня, коли моя дружина втекла з ним.
- Слухай, я тебе не розумію, ти навіщо хочеш познайомитись із колишнім хлопцем своєї дівчини?
- Хочу дізнатися, чому вона його покинула. А то ця коза мені вже набридла.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про домашніх вихованців, вам сюди.