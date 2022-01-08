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У житті всяке буває, але з роками все рідше: прикольні жарти з самого ранку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У житті всяке буває, але з роками все рідше: прикольні жарти з самого ранку

Чергова добірка найсмішніших ранкових анекдотів

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього чудового суботнього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуть.

Два сусіди зустрілися біля під’їзду:

- Здоров! Звідки ти?

- Та з магазину, ось затарився, ковбаски взяв, курочку копчену, та рулон туалетного паперу.

- Я якось таку курочку теж купив, так мені одного рулону не вистачило…

- Не знаєш, чому Ваську до поліції забрали?

- Кажуть, по п’яні роздягнувся до пояса і на вулицю прогулятися вийшов.

- А що, тепер до пояса роздягатися заборонено?

- Знизу – так.

- Міцний денний сон — це базовий елемент здоров’я, запорука успішної роботи співробітників та високої продуктивності підприємства.

- Петровичу, живо вставай і йди тягай мішки!

- Ти справді віриш, що сажотрус приносить щастя?

- Так, з того дня, коли моя дружина втекла з ним.

- Слухай, я тебе не розумію, ти навіщо хочеш познайомитись із колишнім хлопцем своєї дівчини?

- Хочу дізнатися, чому вона його покинула. А то ця коза мені вже набридла.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про домашніх вихованців, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти