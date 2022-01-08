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Око за око, зуб за зуб, інше за гроші: кумедні анекдоти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Око за око, зуб за зуб, інше за гроші: кумедні анекдоти, які посміхнуть

Чергова добірка найсмішніших жартів

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Хлопчик цікавиться у матері-одиначки.

- Мамо, а хто мій тато?

- Дід Мороз, сволота така! — зі злістю відповідає мама.

- А як це?

- Посеред ночі прийшов, п’яна морда, зробив подарунок, і більше його ніхто не бачив…

- Мадам, ви така струнка. На дієті?

- На зарплаті.

- Чоловік, дайте мені ось той пиріжок.

- Хачапурі?

- Так, точно. Хачапурі, дайте мені той пиріжок.

З протоколу: "Рушниця, що висіла на стіні протягом трьох років, несподівано вистрілила. Теща ледь ухилилася від пострілу, але отримала 3 рази прикладом по спині".

- Слухай, не зли мене, я страшна в гніві!

- Ага, та ти й так не особливо...

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти