Око за око, зуб за зуб, інше за гроші: кумедні анекдоти, які посміхнуть

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Хлопчик цікавиться у матері-одиначки. - Мамо, а хто мій тато? - Дід Мороз, сволота така! — зі злістю відповідає мама. - А як це? - Посеред ночі прийшов, п’яна морда, зробив подарунок, і більше його ніхто не бачив…

- Мадам, ви така струнка. На дієті? - На зарплаті.

- Чоловік, дайте мені ось той пиріжок. - Хачапурі? - Так, точно. Хачапурі, дайте мені той пиріжок.

З протоколу: "Рушниця, що висіла на стіні протягом трьох років, несподівано вистрілила. Теща ледь ухилилася від пострілу, але отримала 3 рази прикладом по спині".

- Слухай, не зли мене, я страшна в гніві! - Ага, та ти й так не особливо...

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.