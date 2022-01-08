Око за око, зуб за зуб, інше за гроші: кумедні анекдоти, які посміхнуть
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Хлопчик цікавиться у матері-одиначки.
- Мамо, а хто мій тато?
- Дід Мороз, сволота така! — зі злістю відповідає мама.
- А як це?
- Посеред ночі прийшов, п’яна морда, зробив подарунок, і більше його ніхто не бачив…
- Мадам, ви така струнка. На дієті?
- На зарплаті.
- Чоловік, дайте мені ось той пиріжок.
- Хачапурі?
- Так, точно. Хачапурі, дайте мені той пиріжок.
З протоколу: "Рушниця, що висіла на стіні протягом трьох років, несподівано вистрілила. Теща ледь ухилилася від пострілу, але отримала 3 рази прикладом по спині".
- Слухай, не зли мене, я страшна в гніві!
- Ага, та ти й так не особливо...
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.