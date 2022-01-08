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Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: найкращі жарти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: найкращі жарти на вечір

Веселі жарти, які не дадуть вам засумувати

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього січневого вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

- Ти скільки штангу вижимаєш у положенні лежачи?

- Кілограмів двісті.

- Ні фіга ти качок, а зовні не скажеш.

- То це в сумі, за тиждень.

Чоловік приходить додому під ранок і з порога кричить дружині:

- Зауваж, я тверезий!

- Ти де вештався всю ніч?! Подивися, весь у помаді!

- Кажу ж — тверезий я! Всю ніч відбивався від пропозицій моїх друзів випити, то ці паразити мене на помсту помадою вимазали!

Черга до ветеринара. Хтось із собачкою, хтось із кішкою, хтось із пташкою… і лише один старий із літровою банкою, де плаває золота рибка. Виходить із кабінету ветеринар, бачить того старого й питає:

- Шановний, ви теж до мене?

- Так, лікарю, ось, перестала виконувати бажання...

Приліг на диван, а кота забув погодувати. Прокидаюся, на кухні щось гримить, мабуть, кіт собі готує.

Зустрічаються двоє юзерів. Один каже:

- Я тут новий антивірус дістав, не хочеш собі встановити?

- Ні, мені це не потрібно.

- Чому?

- Так мій комп так глючить, що на ньому жоден вірус не запуститься.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дітей, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти