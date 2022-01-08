Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: найкращі жарти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього січневого вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
- Ти скільки штангу вижимаєш у положенні лежачи?
- Кілограмів двісті.
- Ні фіга ти качок, а зовні не скажеш.
- То це в сумі, за тиждень.
Чоловік приходить додому під ранок і з порога кричить дружині:
- Зауваж, я тверезий!
- Ти де вештався всю ніч?! Подивися, весь у помаді!
- Кажу ж — тверезий я! Всю ніч відбивався від пропозицій моїх друзів випити, то ці паразити мене на помсту помадою вимазали!
Черга до ветеринара. Хтось із собачкою, хтось із кішкою, хтось із пташкою… і лише один старий із літровою банкою, де плаває золота рибка. Виходить із кабінету ветеринар, бачить того старого й питає:
- Шановний, ви теж до мене?
- Так, лікарю, ось, перестала виконувати бажання...
Приліг на диван, а кота забув погодувати. Прокидаюся, на кухні щось гримить, мабуть, кіт собі готує.
Зустрічаються двоє юзерів. Один каже:
- Я тут новий антивірус дістав, не хочеш собі встановити?
- Ні, мені це не потрібно.
- Чому?
- Так мій комп так глючить, що на ньому жоден вірус не запуститься.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дітей, вам сюди.