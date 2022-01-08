Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: найкращі жарти на вечір

Черга до ветеринара. Хтось із собачкою, хтось із кішкою, хтось із пташкою… і лише один старий із літровою банкою, де плаває золота рибка. Виходить із кабінету ветеринар, бачить того старого й питає:

- Шановний, ви теж до мене?

- Так, лікарю, ось, перестала виконувати бажання...