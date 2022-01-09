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Коли-небудь ми прокидатимемося разом — я і гроші...: ці жарти зарядять позитивом на цілий день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
25
Коли-небудь ми прокидатимемося разом — я і гроші...: ці жарти зарядять позитивом на цілий день

Нова порція анекдотів для вашої посмішки

Зробіть весело собі та своїм друзям цього зимового ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

У барі лунає телефонний дзвінок. Відвідувач:

- Це мене!

Бармен:

- Звідки Ви знаєте?

- Тільки моя дружина може так гидко дзвонити!

Немає нічого важливішого за кохання. Тільки вода, щоб пити. І повітря, щоб дихати.

І гравітація також. І пожерти теж важливо.

- Світло мій, дзеркальце, скажи…

- Відвали!

- Ну, скажи.

- Нічим порадувати, нічим.

Раніше діти жорстоко і підло мінували на ніч підлогу квартири розкиданим лего. Цуценя не таке, воно добре — нічого твердого не накладе.

Якось військовий лікар із черговим сержантом перевіряли у таборі запаси води.

- Які заходи ви вживаєте для профілактики інфекції?

- Спочатку ми кип’ятимо воду.

- Добре. А потім?

- Ми її фільтруємо.

- Чудово. А що ви з нею робите далі?

- А далі, щоб не ризикувати, ми п’ємо пиво…

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти