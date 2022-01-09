Коли-небудь ми прокидатимемося разом — я і гроші...: ці жарти зарядять позитивом на цілий день
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Зробіть весело собі та своїм друзям цього зимового ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
У барі лунає телефонний дзвінок. Відвідувач:
- Це мене!
Бармен:
- Звідки Ви знаєте?
- Тільки моя дружина може так гидко дзвонити!
Немає нічого важливішого за кохання. Тільки вода, щоб пити. І повітря, щоб дихати.
І гравітація також. І пожерти теж важливо.
- Світло мій, дзеркальце, скажи…
- Відвали!
- Ну, скажи.
- Нічим порадувати, нічим.
Раніше діти жорстоко і підло мінували на ніч підлогу квартири розкиданим лего. Цуценя не таке, воно добре — нічого твердого не накладе.
Якось військовий лікар із черговим сержантом перевіряли у таборі запаси води.
- Які заходи ви вживаєте для профілактики інфекції?
- Спочатку ми кип’ятимо воду.
- Добре. А потім?
- Ми її фільтруємо.
- Чудово. А що ви з нею робите далі?
- А далі, щоб не ризикувати, ми п’ємо пиво…
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.