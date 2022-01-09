Не з’їжджаю від батьків, бо вибрав не кар’єру, а сім’ю: гуморні анекдоти на день
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього недільного дня. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.
- Алло, дружино! Ти на мене сьогодні не чекай. Мене з авіаквитком кинули.
- Так ти ж дзвонив, що твій літак уже вилетів.
- А тепер я вилетів із нього…
Перед завтрашнім іспитом випив на ніч валеріанки. Всю ніч снилося, що цілуюсь із вусатою дівчиною. Вранці вирішив, що наступного разу на ніч перед іспитом викину зі спальної кімнати кота.
Памела Андерсон багато робить для охорони природи. Вона більше не купатиметься в океані, щоб знизити кількість пластику в морях і океанах.
У церкві священник звертається до парафіянина:
- Ви щодня приходите до церкви: може, ви хочете сповідатися?
- А що це дасть?
- Покаявшись на сповіді, ви можете полегшити свою долю, сину мій.
- Ось і поліцейські мені так кажуть.
- Ну ось, люба — тепер, коли ми одружені, скажи чесно, скільки в тебе було чоловіків?
- А ти обіцяєш, що не лаятимешся?
- Обіцяю!
- Ну добре. П’ятеро.
- То ти, значить, брехала мені, коли казала, що я в тебе перший?
- Ні.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.