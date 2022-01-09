Опишіть свою зовнішність. — Звикнути можна! Смішні жарти на вечір для підняття настрою

Якщо ви з тещею живете душа в душу, якщо вона може серйозно поговорити з вами про політику, про рибалку, про спорт, якщо в суперечках із дружиною завжди приймає ваш бік, якщо не буркотить, коли ви випили — придивіться уважно: може, це тесть?!