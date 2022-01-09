Опишіть свою зовнішність. — Звикнути можна! Смішні жарти на вечір для підняття настрою
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам чудовий настрій на цілий вечір.
Якщо ви з тещею живете душа в душу, якщо вона може серйозно поговорити з вами про політику, про рибалку, про спорт, якщо в суперечках із дружиною завжди приймає ваш бік, якщо не буркотить, коли ви випили — придивіться уважно: може, це тесть?!
Помічено, що два найдовші робочі дні — це понеділок і п’ятниця. Наукового обґрунтування цій аномалії поки що не знайдено.
Дзвінок у двері до чоловіка. На порозі — сусідка.
- Здрастуйте, ви ж виступили поручителем боргу у мого чоловіка?
- Так. А що, він не платить?
- Платить, але не виконує.
Чому можуть навчити сучасні мультики? Ось у наш час Аладін усіх нас навчив, що якщо ти добре крадеш, то скоро будеш при владі.
Вічний спір, як простіше жити — одруженим чи холостяком, особисто не знаю. Але нову дівчину все ж таки простіше показати мамі, ніж дружині.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про навчання, вам сюди.