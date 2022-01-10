Якщо дівчина не знає чим зайнятися, значить час їсти: анекдоти на ранок, від яких весело

Психіатр запитує у пацієнта:

- Чи не бувало з Вами так, що Ви чуєте голос і не знаєте, хто говорить і звідки?

- Дуже часто, лікарю.

- О, це дуже серйозно, і коли це з Вами буває?

- Коли говорю телефоном.