Якщо дівчина не знає чим зайнятися, значить час їсти: анекдоти на ранок, від яких весело
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Щоб ви не занудьгували цього понеділка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.
Зустрічаються двоє старих знайомих.
- Як справи? Твій син, мабуть, уже одружився?
- Та ще ні.
- А що так?
- А хто ж за його зарплату одружиться?
Психіатр запитує у пацієнта:
- Чи не бувало з Вами так, що Ви чуєте голос і не знаєте, хто говорить і звідки?
- Дуже часто, лікарю.
- О, це дуже серйозно, і коли це з Вами буває?
- Коли говорю телефоном.
- Офіціанте! Пива!
- Як пива? Після горілки?
- Запам’ятай, хлопче, не після горілки, а перед шампанським!
- Ізя, синку, запам’ятай… Чоловіка повинні насторожувати лише дві речі: незрозумілий шум у двигуні та тиха добра дружина!
Господині на замітку.
Якщо ви додасте до смузі пів склянки горілки, ваш гість не помітить відсутності в ньому свіжої полуниці.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пенсіонерів, вам сюди.