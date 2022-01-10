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Якщо дівчина не знає чим зайнятися, значить час їсти: анекдоти на ранок, від яких весело

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Якщо дівчина не знає чим зайнятися, значить час їсти: анекдоти на ранок, від яких весело

Чергова добірка найсмішніших анекдотів для гарного настрою

Щоб ви не занудьгували цього понеділка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

Зустрічаються двоє старих знайомих.

- Як справи? Твій син, мабуть, уже одружився?

- Та ще ні.

- А що так?

- А хто ж за його зарплату одружиться?

Психіатр запитує у пацієнта:

- Чи не бувало з Вами так, що Ви чуєте голос і не знаєте, хто говорить і звідки?

- Дуже часто, лікарю.

- О, це дуже серйозно, і коли це з Вами буває?

- Коли говорю телефоном.

- Офіціанте! Пива!

- Як пива? Після горілки?

- Запам’ятай, хлопче, не після горілки, а перед шампанським!

- Ізя, синку, запам’ятай… Чоловіка повинні насторожувати лише дві речі: незрозумілий шум у двигуні та тиха добра дружина!

Господині на замітку.

Якщо ви додасте до смузі пів склянки горілки, ваш гість не помітить відсутності в ньому свіжої полуниці.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пенсіонерів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти