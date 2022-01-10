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Мужикам не зрозуміти, яке це щастя — влізти в минулорічну сукню! Анекдоти, які розсмішать

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мужикам не зрозуміти, яке це щастя — влізти в минулорічну сукню! Анекдоти, які розсмішать Новина оновлена 10 січня 2022, 12:04

Нова порція веселих жартів на день

Відверніться від робочої суєти з нашими новими анекдотами. Свіжа добірка жартів, якими "Телеграф" ділиться цього понеділка.

У мене вдома завжди є кульки, надуті гелієм, тому якщо мені дзвонять з кол-центру, то я беру якусь кульку, роблю з неї глибокий вдих і відповідаю: "Мами з татом немає вдома".

- Сарочко, а твій Абраш тобі по дому допомагає?

- Мій Абраш з категорії таких людей, які найбільшу користь приносять, коли нічого не роблять.

- Вам туалетний папір якого кольору?

- Звичайну, білу. Я сам розфарбую.

- Ну що, тепер спарюватися! — сказав чоловік і сів перед купою випраних шкарпеток…

- Дорогий, присягни на біблії, що ти мене любиш.

- Чому саме на біблії?

- Бо якщо обдуриш, то потрапиш у пекло.

- А де я зараз?

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти