Мужикам не зрозуміти, яке це щастя — влізти в минулорічну сукню! Анекдоти, які розсмішать
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Відверніться від робочої суєти з нашими новими анекдотами. Свіжа добірка жартів, якими "Телеграф" ділиться цього понеділка.
У мене вдома завжди є кульки, надуті гелієм, тому якщо мені дзвонять з кол-центру, то я беру якусь кульку, роблю з неї глибокий вдих і відповідаю: "Мами з татом немає вдома".
- Сарочко, а твій Абраш тобі по дому допомагає?
- Мій Абраш з категорії таких людей, які найбільшу користь приносять, коли нічого не роблять.
- Вам туалетний папір якого кольору?
- Звичайну, білу. Я сам розфарбую.
- Ну що, тепер спарюватися! — сказав чоловік і сів перед купою випраних шкарпеток…
- Дорогий, присягни на біблії, що ти мене любиш.
- Чому саме на біблії?
- Бо якщо обдуриш, то потрапиш у пекло.
- А де я зараз?
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.