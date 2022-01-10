Що потрібне для скандалу? Нічого та дружина! Веселі анекдоти на вечір
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На нашому сайті зібрані лише найкращі анекдоти. Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!
Якщо у чоловіка другий день температура 37, починайте обговорювати з ним дизайн пам’ятника та музику, яка звучатиме у жалобному залі.
- Любий, де ти був?
- У прокуратурі!
— Дивно… Труси сухі і зовсім не пахнуть!
— Холмсе, чи можна за татуюванням, визначити рівень інтелекту?
— Це ж елементарно, Ватсон: Татуювання є інтелекту немає.
Лікар намагається заспокоїти песимістично налаштованого пацієнта:
— Перестаньте хвилюватись. Вам нічого не загрожує. Я сам хворів на вашу хворобу.
- Так, але у вас був інший лікар, — заперечив пацієнт.
Днями складав тест на наркотики, і він виявився негативним.
Тепер нам з дилером є про що поговорити.
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