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Що потрібне для скандалу? Нічого та дружина! Веселі анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Що потрібне для скандалу? Нічого та дружина! Веселі анекдоти на вечір Новина оновлена 10 січня 2022, 18:19

Порція смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь вечір

На нашому сайті зібрані лише найкращі анекдоти. Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!

Якщо у чоловіка другий день температура 37, починайте обговорювати з ним дизайн пам’ятника та музику, яка звучатиме у жалобному залі.

- Любий, де ти був?

- У прокуратурі!

— Дивно… Труси сухі і зовсім не пахнуть!

— Холмсе, чи можна за татуюванням, визначити рівень інтелекту?

— Це ж елементарно, Ватсон: Татуювання є інтелекту немає.

Лікар намагається заспокоїти песимістично налаштованого пацієнта:

— Перестаньте хвилюватись. Вам нічого не загрожує. Я сам хворів на вашу хворобу.

- Так, але у вас був інший лікар, — заперечив пацієнт.

Днями складав тест на наркотики, і він виявився негативним.

Тепер нам з дилером є про що поговорити.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

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