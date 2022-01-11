Люди, які читають газети, сидячи на унітазі, готові до будь-яких новин! Отетерієте від цих жартів
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Підніміть собі, своїм близьким, друзям чи колегам настрій цього січневого вівторка. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, які посміхнуть.
Якщо співрозмовник у всьому з тобою охоче погоджується, то, швидше за все, він тебе не слухає.
Або вибирає зручний момент, щоб у тебе грошей у борг попросити.
Школа, урок біології.
— Дарвінізм, діти, це теорія еволюції, згідно з якою, наприклад, усі люди походять від мавпи.
— Не всі, Маріє Іванівно.
— Чому ти так думаєш, Вовчику?
— Подивіться на Марійку. Вона ще не пішла!
Приходить чоловік у перукарню:
— Я б хотів привести голову в порядок!
— О, це не до нас, психіатр у будинку навпроти.
Поки він спав, я встала і приготувала йому сніданок..., з’їла його і заснула знову… Він так і не дізнався, яка я дбайлива.
Я: сиджу на робочому відеодзвінку.
Кіт: мммяу!
Вся конференція: ПОКАЗУЙТЕ КОТА!
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.