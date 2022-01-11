Рус

Люди, які читають газети, сидячи на унітазі, готові до будь-яких новин! Отетерієте від цих жартів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
68
Люди, які читають газети, сидячи на унітазі, готові до будь-яких новин! Отетерієте від цих жартів Новина оновлена 11 січня 2022, 11:29

Нова порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися весь день

Підніміть собі, своїм близьким, друзям чи колегам настрій цього січневого вівторка. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, які посміхнуть.

Якщо співрозмовник у всьому з тобою охоче погоджується, то, швидше за все, він тебе не слухає.

Або вибирає зручний момент, щоб у тебе грошей у борг попросити.

Школа, урок біології.

— Дарвінізм, діти, це теорія еволюції, згідно з якою, наприклад, усі люди походять від мавпи.

— Не всі, Маріє Іванівно.

— Чому ти так думаєш, Вовчику?

— Подивіться на Марійку. Вона ще не пішла!

Приходить чоловік у перукарню:

— Я б хотів привести голову в порядок!

— О, це не до нас, психіатр у будинку навпроти.

Поки він спав, я встала і приготувала йому сніданок..., з’їла його і заснула знову… Він так і не дізнався, яка я дбайлива.

Я: сиджу на робочому відеодзвінку.

Кіт: мммяу!

Вся конференція: ПОКАЗУЙТЕ КОТА!

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти