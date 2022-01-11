Ліжка — це просто зарядні пристрої для людей: забавні анекдоти на вечір

Хлопці, зробіть мене, будь ласка, заступником міністра чого завгодно, мені чисто іпотеку закрити і все, я далі сам звільнюся, обіцяю. Я все порахував, щоб закрити іпотеку мені на такій посаді потрібно 17 секунд.