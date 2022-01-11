Ліжка — це просто зарядні пристрої для людей: забавні анекдоти на вечір
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.
Хлопці, зробіть мене, будь ласка, заступником міністра чого завгодно, мені чисто іпотеку закрити і все, я далі сам звільнюся, обіцяю. Я все порахував, щоб закрити іпотеку мені на такій посаді потрібно 17 секунд.
- Щось в тебе вигляд не здоровий
— Це я почав здоровий спосіб життя.
- Ну добре тоді.
Якщо дідусь на своє вісімдесятиріччя задув усі свічки на торті, значить квартира звільниться ще не скоро.
- Я гойдаюся по 2 години щодня, а м’язи не ростуть.
— Не знаю, може, з гойдалкою, щось не так?
- Вовочко, назви майбутній час дієслова "вкрасти".
- Посадять.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.