Не відкладайте нічого на завтра — кладіть на все вже сьогодні: веселі жарти на день
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Щоб ви не нудьгували в цю січневу середу, "Телеграф" склав для вас нову підбірку кумедних жартів для підняття настрою.
Поки він спав, я встала і приготувала йому сніданок... з’їла його і заснула знову... Він так і не дізнався, яка я дбайлива.
Чоловіки! Хочете, щоб дівчата бігли до вас назустріч, інколи ж і за вами? Бажаєте, щоб вас з нетерпінням чекали за будь-якої погоди?
Автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв!
Чоловік зупиняє таксі:
- На Бородінську, будь ласка.
- Вулицю?
- Ні битву! Тільки швидше, а то спізнюся!
Десь вичитала та розповідаю одній колегі на роботі, що шкіра жінки, яка кинула палити, молодшає на 16 років. Вона так обурено:
- А якщо я не курила?
— То курити треба було.
Якщо співрозмовник у всьому з тобою охоче погоджується, то, швидше за все, він тебе не слухає.
Або вибирає зручний момент, щоб у тебе грошей у борг попросити.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.