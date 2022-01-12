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Не відкладайте нічого на завтра — кладіть на все вже сьогодні: веселі жарти на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Не відкладайте нічого на завтра — кладіть на все вже сьогодні: веселі жарти на день Новина оновлена 12 січня 2022, 11:46

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Щоб ви не нудьгували в цю січневу середу, "Телеграф" склав для вас нову підбірку кумедних жартів для підняття настрою.

Поки він спав, я встала і приготувала йому сніданок... з’їла його і заснула знову... Він так і не дізнався, яка я дбайлива.

Чоловіки! Хочете, щоб дівчата бігли до вас назустріч, інколи ж і за вами? Бажаєте, щоб вас з нетерпінням чекали за будь-якої погоди?

Автотранспортне пасажирське підприємство запрошує на роботу водіїв!

Чоловік зупиняє таксі:

- На Бородінську, будь ласка.

- Вулицю?

- Ні битву! Тільки швидше, а то спізнюся!

Десь вичитала та розповідаю одній колегі на роботі, що шкіра жінки, яка кинула палити, молодшає на 16 років. Вона так обурено:

- А якщо я не курила?

— То курити треба було.

Якщо співрозмовник у всьому з тобою охоче погоджується, то, швидше за все, він тебе не слухає.

Або вибирає зручний момент, щоб у тебе грошей у борг попросити.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

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