Старий Новий рік – це не свято. Це – контрольний постріл у печінку! Смішні анекдоти на вечір

Веселі анекдоти для січневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

А як загадувати бажання на Старий Новий рік? Хочу, щоб у Старому Новому році ... або хочу, щоб після Старого Нового року, ... напевно треба просто ХОЧУ!

— От дивись, спочатку католицьке Різдво, потім Новий рік, потім наше Різдво, Старий Новий Рік, Хрещення, все це поступово перетікає в 14 лютого, а потім в 8 березня… Що там потім? — Потім закінчується здоров’я.

- Дорогий, я так хочу, на Старий Новий Рік... Шубу! - Моя ж ти господиня! Зараз же піду, куплю буряк і оселедець!

Якщо до Старого Нового року у Вас у холодильнику залишилося олів’є – отже, у Новому році Ви ще не були вдома.

На Старий Новий Рік треба дарувати старі подарунки.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.