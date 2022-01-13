Найскладніше в роботі окуліста — переконати пацієнтку роздягтися: веселі жарти та анекдоти

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Щоб ви не нудьгували цього січневого четверга, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

В аптеці: — Мені щось, щоб із дівчатами виходило. - Віагру? - Ні, а є хлороформ?

Складність першого, після свята, робочого дня полягає в тому, що потрібно встати о сьомій ранку, а не лягти.

— Назвіть хоча б другу дитину нормальним ім’ям. - Ти що, все ще злишся на нас, Лайфхаку?

Повертаюся від батьків, начебто скоїв набіг на давню Русь — із собою везу мед, горіхи, сало.

Комп’ютерні ігри справді дуже згубно впливають на психіку. У дитинстві я грав у змійку — тепер постійно їм всю їжу на своєму шляху і збільшуюсь у розмірах.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.