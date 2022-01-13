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Найскладніше в роботі окуліста — переконати пацієнтку роздягтися: веселі жарти та анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найскладніше в роботі окуліста — переконати пацієнтку роздягтися: веселі жарти та анекдоти Новина оновлена 13 січня 2022, 12:17

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Щоб ви не нудьгували цього січневого четверга, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

В аптеці:

— Мені щось, щоб із дівчатами виходило.

- Віагру?

- Ні, а є хлороформ?

Складність першого, після свята, робочого дня полягає в тому, що потрібно встати о сьомій ранку, а не лягти.

— Назвіть хоча б другу дитину нормальним ім’ям.

- Ти що, все ще злишся на нас, Лайфхаку?

Повертаюся від батьків, начебто скоїв набіг на давню Русь — із собою везу мед, горіхи, сало.

Комп’ютерні ігри справді дуже згубно впливають на психіку. У дитинстві я грав у змійку — тепер постійно їм всю їжу на своєму шляху і збільшуюсь у розмірах.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

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