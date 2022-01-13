Дві речі ніколи не зрозуміти іноземцям: Старий Новий рік і недоперепив: анекдоти для гарного настрою

Старий Новий рік або Новий рік за старим літочисленням відзначають в Україні з 13 на 14 січня. Це особливе свято перетинається зі Щедрим вечором, коли всі сім’ї сідають за щедро накритий стіл, веселяться, ходять один до одного в гості, а також щедрують та посівають.

На честь святкових днів "Телеграф" зробив добірку з кумедними анекдотами про Старий Новий ріу, які подарують позитивні емоції на довгий час. Поділіться гарним настроєм зі своїми близькими.

– Дід Мороз, будь ласка, подаруй мені на Старий Новий рік – старий курс долара. - Попроси щось реальніше. Наприклад, єдинорога.

Ворожила на Старий Новий рік. Спалила ялинку, залила сусідів, ледь не вбила валянком якогось чоловіка. Одразу приїхали швидка, пожежники та поліція. Тепер сиджу і думаю – хто ж із них мій суджений.

Якщо до Старого Нового року у вас у холодильнику залишилося олів’є – отже, у Новому році ви ще не були вдома.

- Любий, я на Новий Рік загадала бажання Дідові Морозу! Як ти думаєш, воно до Старого Нового року може здійснитися? - А що ж ти попросила у Діда Мороза, люба? - Шубу! - Ну, звичайно ж твоє бажання здійсниться! Я обов’язково до Старого Нового року куплю буряк та оселедець!

Пройшов Новий рік, Різдво, чекаємо на Старий Новий рік, далі тиждень спогадів… і дружно починаємо мріяти про літо!

Ще більше кумедних анекдотів про Старий Новий рік у нашій попередній добірці. Також раніше "Телеграф" ділився з читачами гарними листівками зі Старим Новим роком-2022, щоб привітати близьких людей зі святом.