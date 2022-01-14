Я не проти іронії, але фраза "Доброго ранку" — це перебір: жарти, які не залишать у поганому настрої
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього святкового ранку п’ятниці. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.
Чоловік приходить додому, і дружина одразу ліпить у табло. Чоловік:
- За що, блін?
- Я тобі дзвонила, а там якась твоя баба: "Абонент зараз зайнятий, передзвоніть пізніше". І чим це ти був із нею зайнятий?!
- Скажи, тобі подобається мені постійно робити боляче?
- Не зрозумів.
- Ти постійно кажеш, що в тебе все добре, і підтверджуєш це своєю щасливою фізіономією.
- Олексію, забудьмо що між нами було минулої ночі.
- Тобто, Петровичу, я за тебе, п’яна скотина, наче в нічну зміну не виходив?
- Люба, ти чого нудьгуєш?
- Настрою немає.
- Скажи чесно, ти зважувалась, так?
- Як ти думаєш, чиновники вірять у Бога?
- Швидше за все, вони впевнені, що навіть у пеклі обіймуть відповідальну посаду…
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Старий Новий рік 14 січня, вам сюди.