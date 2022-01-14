Я не проти іронії, але фраза "Доброго ранку" — це перебір: жарти, які не залишать у поганому настрої

Смішні ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього святкового ранку п’ятниці. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Чоловік приходить додому, і дружина одразу ліпить у табло. Чоловік: - За що, блін? - Я тобі дзвонила, а там якась твоя баба: "Абонент зараз зайнятий, передзвоніть пізніше". І чим це ти був із нею зайнятий?!

- Скажи, тобі подобається мені постійно робити боляче? - Не зрозумів. - Ти постійно кажеш, що в тебе все добре, і підтверджуєш це своєю щасливою фізіономією.

- Олексію, забудьмо що між нами було минулої ночі. - Тобто, Петровичу, я за тебе, п’яна скотина, наче в нічну зміну не виходив?

- Люба, ти чого нудьгуєш? - Настрою немає. - Скажи чесно, ти зважувалась, так?

- Як ти думаєш, чиновники вірять у Бога? - Швидше за все, вони впевнені, що навіть у пеклі обіймуть відповідальну посаду…

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Старий Новий рік 14 січня, вам сюди.