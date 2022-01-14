Старий Новий рік святкують ті, хто вижив після Нового року та Різдва: анекдоти, які посміхнуть

Веселі анекдоти цієї святкової п’ятниці. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами про Старий Новий рік 14 січня, які змусять сміятися до сліз.

Гарні у нас традиції. Якщо ти щось із задуманого не встиг зробити до Нового року, тобі даються два тижні на другу спробу.

А як загадувати бажання на Старий Новий рік? Хочу, щоб у Старому Новому році… чи хочу, щоб після Старого Нового року… Ні, напевно не так, а просто ХОЧУ!

- Дівчата, пам’ятаєте, як ми відзначали Новий Рік? - Ні, не пам’ятаємо. - А давайте Старий Новий Рік також відзначимо!

Тест на витривалість я не пройшла. Їсти і пити ще можу, а от фраза "З Новим роком" викликає істеричний напад.

Передарував дружині на Старий Новий рік те, що дарував на Новий рік, а вона чомусь не рада. На мою думку, вона саму суть свята не вловлює.

Ще більше кумедних анекдотів про Старий Новий рік у нашій попередній добірці. Також раніше "Телеграф" ділився з читачами гарними листівками зі Старим Новим роком-2022, щоби привітати близьких людей зі святом.