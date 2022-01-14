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Старий Новий рік святкують ті, хто вижив після Нового року та Різдва: анекдоти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Старий Новий рік святкують ті, хто вижив після Нового року та Різдва: анекдоти, які посміхнуть Новина оновлена 14 січня 2022, 11:50

Нова порція кумедних анекдотів про свято 14 січня

Веселі анекдоти цієї святкової п’ятниці. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами про Старий Новий рік 14 січня, які змусять сміятися до сліз.

Гарні у нас традиції. Якщо ти щось із задуманого не встиг зробити до Нового року, тобі даються два тижні на другу спробу.

А як загадувати бажання на Старий Новий рік? Хочу, щоб у Старому Новому році… чи хочу, щоб після Старого Нового року… Ні, напевно не так, а просто ХОЧУ!

- Дівчата, пам’ятаєте, як ми відзначали Новий Рік?

- Ні, не пам’ятаємо.

- А давайте Старий Новий Рік також відзначимо!

Тест на витривалість я не пройшла. Їсти і пити ще можу, а от фраза "З Новим роком" викликає істеричний напад.

Передарував дружині на Старий Новий рік те, що дарував на Новий рік, а вона чомусь не рада. На мою думку, вона саму суть свята не вловлює.

Ще більше кумедних анекдотів про Старий Новий рік у нашій попередній добірці. Також раніше "Телеграф" ділився з читачами гарними листівками зі Старим Новим роком-2022, щоби привітати близьких людей зі святом.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти