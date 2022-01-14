Хто твої батьки? — Творці досконалості...: гуморні жарти на вечір

На уроці хлопець правильно відповідав на всі запитання вчителя. Його однокласниця:

- Він чмо та ботанік!

Вчитель:

- Не говори так, можливо, років через 5 він буде твоїм роботодавцем.

Хлопець:

- Ні, не буду. Я не планую бути сутенером.