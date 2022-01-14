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Хто твої батьки? — Творці досконалості...: гуморні жарти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хто твої батьки? — Творці досконалості...: гуморні жарти на вечір

Веселі жарти, які не дадуть вам засумувати

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього січневого вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Оголошення в під’їзді: "Шановна сусідка з шостого поверху! Перестаньте, будь ласка, так кричати ночами. Я була з вашим чоловіком — нічого особливого".

- Бабуся, ти уявляєш, у мене є бездротовий інтернет!

- Ой, онуче, я ще бездротові праски пам’ятаю!

На уроці хлопець правильно відповідав на всі запитання вчителя. Його однокласниця:

- Він чмо та ботанік!

Вчитель:

- Не говори так, можливо, років через 5 він буде твоїм роботодавцем.

Хлопець:

- Ні, не буду. Я не планую бути сутенером.

Що таке шоу-бізнес? Це коли спочатку людина зі шкіри лізе, щоб стати відомою, а потім усе життя ховається від фанатів…

- Я колись у парку був, то монету кинув у фонтан.

- Навіщо?

- Щоб потім повернуться.

- І що, повернувся?

- Довелося. Грошей на дорогу назад не вистачило.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Старий Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти