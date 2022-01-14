Хто твої батьки? — Творці досконалості...: гуморні жарти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього січневого вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Оголошення в під’їзді: "Шановна сусідка з шостого поверху! Перестаньте, будь ласка, так кричати ночами. Я була з вашим чоловіком — нічого особливого".
- Бабуся, ти уявляєш, у мене є бездротовий інтернет!
- Ой, онуче, я ще бездротові праски пам’ятаю!
На уроці хлопець правильно відповідав на всі запитання вчителя. Його однокласниця:
- Він чмо та ботанік!
Вчитель:
- Не говори так, можливо, років через 5 він буде твоїм роботодавцем.
Хлопець:
- Ні, не буду. Я не планую бути сутенером.
Що таке шоу-бізнес? Це коли спочатку людина зі шкіри лізе, щоб стати відомою, а потім усе життя ховається від фанатів…
- Я колись у парку був, то монету кинув у фонтан.
- Навіщо?
- Щоб потім повернуться.
- І що, повернувся?
- Довелося. Грошей на дорогу назад не вистачило.
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