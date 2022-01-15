У студентському гуртожитку зникла кішка. Ось такі пироги: прикольні ранкові жарти

Дуже смішна добірка жартів, які зроблять ваш день веселим

Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

У ресторані жінка запитує офіціанта, що підійшов: - У Вас є дика качка? - Ні, мадам, але для Вас ми розлютимо домашню!

Одеса. Таксист лихачить. Пасажирка: - А Ви не могли б їхати обережніше, на мене вдома чекають дев’ять дітей? - Ха, і Ви кажете мені про обережність!

- Мамо, тату, а я все з’їла! - Молодець, доню, ось тому ми з татом і хочемо, щоб ти вже вийшла заміж та жила окремо!

Жреш багато — надлишок відкладається в жир. Жреш мало — організм думає, що настають погані часи, і починає накопичувати жир. Жодного шансу, чорт забирай, жодного шансу.

Підходить чоловік до дверей, відчиняє, а там смерть із косою. Чоловік: - О, а ми вас уже зачекалися, проходьте, теща на кухні.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.