У студентському гуртожитку зникла кішка. Ось такі пироги: прикольні ранкові жарти
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Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
У ресторані жінка запитує офіціанта, що підійшов:
- У Вас є дика качка?
- Ні, мадам, але для Вас ми розлютимо домашню!
Одеса. Таксист лихачить. Пасажирка:
- А Ви не могли б їхати обережніше, на мене вдома чекають дев’ять дітей?
- Ха, і Ви кажете мені про обережність!
- Мамо, тату, а я все з’їла!
- Молодець, доню, ось тому ми з татом і хочемо, щоб ти вже вийшла заміж та жила окремо!
Жреш багато — надлишок відкладається в жир. Жреш мало — організм думає, що настають погані часи, і починає накопичувати жир.
Жодного шансу, чорт забирай, жодного шансу.
Підходить чоловік до дверей, відчиняє, а там смерть із косою. Чоловік:
- О, а ми вас уже зачекалися, проходьте, теща на кухні.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.