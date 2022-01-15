Тільки тато може заснути під телевізор і прокинутися, якщо його вимкнути: ці анекдоти піднімуть настрій на цілий день
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Щоб ви не нудьгували цієї теплої січневої суботи, "Телеграф" склав для вас нову добірку смішних анекдотів для підняття настрою.
Всі дуже дивуються з того, що я не курю і не п’ю, питають чому, а я відповідаю: "Так вийшло, братан, зв’язалася з гарною компанією в молодості, а потім пішло-поїхало: гімназія, університет, нормальна робота".
Дівчина хотіла, щоб її кавалер поводився як справжній принц, але він зрозумів її трохи неправильно і зрештою вирізав Стратхольм, поплив у Нортренд, повернувся з Фростморном і став королем.
- Лікарю, я зовсім не сплю, в голову лізуть тисячі думок...
- Пийте на ніч склянку касторки!
- І я добре спатиму?
- Ні, не будете. Але думка буде лише одна. Наступний!
Сьогодні вночі до нас у будинок пробрався злодій. Я не став стріляти в нього, просто навів лазерний приціл на його обличчя, а наші кішки вирішили пограти з ним…
- Підсудний, ви застали дружину з коханцем і вбили її, але коханця не торкнулися. Чому?
- Ваша честь, я вирішив, що краще один раз убити одну жінку, ніж щотижня вбивати по чоловікові…
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Старий Новий рік, вам сюди.