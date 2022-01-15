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Тільки тато може заснути під телевізор і прокинутися, якщо його вимкнути: ці анекдоти піднімуть настрій на цілий день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тільки тато може заснути під телевізор і прокинутися, якщо його вимкнути: ці анекдоти піднімуть настрій на цілий день

Ця добірка веселих жартів подарує чудовий настрій

Щоб ви не нудьгували цієї теплої січневої суботи, "Телеграф" склав для вас нову добірку смішних анекдотів для підняття настрою.

Всі дуже дивуються з того, що я не курю і не п’ю, питають чому, а я відповідаю: "Так вийшло, братан, зв’язалася з гарною компанією в молодості, а потім пішло-поїхало: гімназія, університет, нормальна робота".

Дівчина хотіла, щоб її кавалер поводився як справжній принц, але він зрозумів її трохи неправильно і зрештою вирізав Стратхольм, поплив у Нортренд, повернувся з Фростморном і став королем.

- Лікарю, я зовсім не сплю, в голову лізуть тисячі думок...

- Пийте на ніч склянку касторки!

- І я добре спатиму?

- Ні, не будете. Але думка буде лише одна. Наступний!

Сьогодні вночі до нас у будинок пробрався злодій. Я не став стріляти в нього, просто навів лазерний приціл на його обличчя, а наші кішки вирішили пограти з ним…

- Підсудний, ви застали дружину з коханцем і вбили її, але коханця не торкнулися. Чому?

- Ваша честь, я вирішив, що краще один раз убити одну жінку, ніж щотижня вбивати по чоловікові…

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Старий Новий рік, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти