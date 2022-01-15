Лежати на дивані – це теж йти своїм шляхом! Прикольні анекдоти на вечір
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На нашому сайті зібрані лише найкращі анекдоти. Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!
- Ви готові одружитися зі Златочкою без жодного приданого?
- Так, мені не треба від вас нічого.
- Тоді, вибачте, але за вас я її не віддам.
- Чому ж?
- Навіщо мені зять-ідіот?
Чим більше чоловік відвертий зі своєю дружиною, тим більше у неї виникають підозри, що він щось приховує.
- Як вам остання прочитана книга?
- Та ніяк! Сюжет не розкритий, багато недомовленості, напівнатяків. Яка мати? Яка рама? Навіщо її мити?
- Сидоренко! Ви зовсім збожеволіли? Спите прямо на робочому місці!
- Вибачте, шефе. Просто в мене вдома дружина недавно народила, дитина ночами кричить, не можу ніяк заснути.
- Так, із завтрашнього дня приноситимете свою дитину на роботу. Щоб і тут не засинали!
Приходить бухгалтер до лікаря зі скаргою на безсоння. Лікар:
- А ви спробуйте рахувати овець.
- Так я вже пробував кілька разів, тільки я весь час роблю при цьому помилку, і мені потім доводиться 3 години її шукати!
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