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Лежати на дивані – це теж йти своїм шляхом! Прикольні анекдоти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Лежати на дивані – це теж йти своїм шляхом! Прикольні анекдоти на вечір Новина оновлена 15 січня 2022, 17:27

Порція жартів, після прочитання яких ви будете сміятися весь вечір

На нашому сайті зібрані лише найкращі анекдоти. Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!

- Ви готові одружитися зі Златочкою без жодного приданого?

- Так, мені не треба від вас нічого.

- Тоді, вибачте, але за вас я її не віддам.

- Чому ж?

- Навіщо мені зять-ідіот?

Чим більше чоловік відвертий зі своєю дружиною, тим більше у неї виникають підозри, що він щось приховує.

- Як вам остання прочитана книга?

- Та ніяк! Сюжет не розкритий, багато недомовленості, напівнатяків. Яка мати? Яка рама? Навіщо її мити?

- Сидоренко! Ви зовсім збожеволіли? Спите прямо на робочому місці!

- Вибачте, шефе. Просто в мене вдома дружина недавно народила, дитина ночами кричить, не можу ніяк заснути.

- Так, із завтрашнього дня приноситимете свою дитину на роботу. Щоб і тут не засинали!

Приходить бухгалтер до лікаря зі скаргою на безсоння. Лікар:

- А ви спробуйте рахувати овець.

- Так я вже пробував кілька разів, тільки я весь час роблю при цьому помилку, і мені потім доводиться 3 години її шукати!

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пенсіонерів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти