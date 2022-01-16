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Юність – це дуже короткий шлях з-під маминого тапка під каблук дружини: позитивні жарти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Юність – це дуже короткий шлях з-під маминого тапка під каблук дружини: позитивні жарти на вечір Новина оновлена 16 січня 2022, 17:44

Смішна добірка нових жартів для вашої посмішки

Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки цього вечора. Нова підбірка веселих жартів від "Телеграфа".

— От скажіть, чому внутрішні органи не чешуться?

— Це у Вас питання юридичне, чи анатомічне?

У сенсі "Не можна витрачати всю зарплату першого ж дня"?

Вас що в дитинстві не вчили ніколи не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні?

— Чим ви поясните, що не вказали в податковій декларації сімнадцять об’єктів нерухомості за кордоном?

- Скромністю.

— Вітаємо, ви прийняті до таємного ордену масового ниття.

- Навіщо? Я не хочу!..

- Непоганий початок!

Перший день на роботі після свят:

— Яка погода хороша, зараз би на рибалку, давно не був...

— То 9 днів свят було, чого не з’їздив?

— Святкував…

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.

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