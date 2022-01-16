Юність – це дуже короткий шлях з-під маминого тапка під каблук дружини: позитивні жарти на вечір
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Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки цього вечора. Нова підбірка веселих жартів від "Телеграфа".
— От скажіть, чому внутрішні органи не чешуться?
— Це у Вас питання юридичне, чи анатомічне?
У сенсі "Не можна витрачати всю зарплату першого ж дня"?
Вас що в дитинстві не вчили ніколи не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні?
— Чим ви поясните, що не вказали в податковій декларації сімнадцять об’єктів нерухомості за кордоном?
- Скромністю.
— Вітаємо, ви прийняті до таємного ордену масового ниття.
- Навіщо? Я не хочу!..
- Непоганий початок!
Перший день на роботі після свят:
— Яка погода хороша, зараз би на рибалку, давно не був...
— То 9 днів свят було, чого не з’їздив?
— Святкував…
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.