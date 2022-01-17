Зима як завжди - чекали, що похолодає, а воно взяло і подорожчало: свіжі позитивні анекдоти

Веселі жарти, які зарядять позитивом на цілий тиждень

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього ранку понеділка! "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.

Тільки 10% людей вступають у дискусії зі своїми котами, решта 90% ще при здоровому глузді і прислухаються до їхніх порад.

- Сонечко, порадьте, яку мені зробити маску для обличчя, щоб не було зморшок. - Роза Марківно, вам таки можна будь-яку, тільки не знімайте!

- Мамуню, а ви шо, ще гектар землі взяли? - Так! А звідки ти дізналася, доню? - Кобила за сараєм повісилася!

Коли середньовічним вченим ставало холодно, один із них заявляв, що Земля кругла. І решта грілися біля вогнища.

- Доброго ранку! - Яке воно добре, ми ж у морзі! - Ну, тоді Гуттен Морген!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.