Зима як завжди - чекали, що похолодає, а воно взяло і подорожчало: свіжі позитивні анекдоти
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього ранку понеділка! "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.
Тільки 10% людей вступають у дискусії зі своїми котами, решта 90% ще при здоровому глузді і прислухаються до їхніх порад.
- Сонечко, порадьте, яку мені зробити маску для обличчя, щоб не було зморшок.
- Роза Марківно, вам таки можна будь-яку, тільки не знімайте!
- Мамуню, а ви шо, ще гектар землі взяли?
- Так! А звідки ти дізналася, доню?
- Кобила за сараєм повісилася!
Коли середньовічним вченим ставало холодно, один із них заявляв, що Земля кругла.
І решта грілися біля вогнища.
- Доброго ранку!
- Яке воно добре, ми ж у морзі!
- Ну, тоді Гуттен Морген!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.