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Що я роблю на роботі? З усіх сил намагаюся не звільнитися: гуморні анекдоти та жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що я роблю на роботі? З усіх сил намагаюся не звільнитися: гуморні анекдоти та жарти Новина оновлена 17 січня 2022, 13:12

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього січневого понеділка! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Спускається професор логіки в ліфті, ліфт зупиняється, людина, яка хоче увійти, запитує:

- Цей ліфт їде вгору чи вниз?

Професор відповідає:

- Так.

- Доба у мене поділяється на три частини: ранок, день, вечір, потім знову ранок…

- А ніч?

- Немає тепер у мене ночі. Відколи чортів лікар заборонив уночі жерти.

- Я маю бігти додому, інакше матуся влаштує мені історію.

- Ти хотів сказати – істерію?

- Ні, саме історію. Вона почне згадувати всі мої гріхи минулих років.

- Є така відома скульптура: жінка без рук. Ну, прямо моя дружина.

- Твоя ж із руками.

- На вигляд – так. Але якщо судити за результатами її господарської діяльності…

- Я товста?

- Ну що ти, люба. Ти просто модель! Дирижабля…

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти