Що я роблю на роботі? З усіх сил намагаюся не звільнитися: гуморні анекдоти та жарти
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього січневого понеділка! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Спускається професор логіки в ліфті, ліфт зупиняється, людина, яка хоче увійти, запитує:
- Цей ліфт їде вгору чи вниз?
Професор відповідає:
- Так.
- Доба у мене поділяється на три частини: ранок, день, вечір, потім знову ранок…
- А ніч?
- Немає тепер у мене ночі. Відколи чортів лікар заборонив уночі жерти.
- Я маю бігти додому, інакше матуся влаштує мені історію.
- Ти хотів сказати – істерію?
- Ні, саме історію. Вона почне згадувати всі мої гріхи минулих років.
- Є така відома скульптура: жінка без рук. Ну, прямо моя дружина.
- Твоя ж із руками.
- На вигляд – так. Але якщо судити за результатами її господарської діяльності…
- Я товста?
- Ну що ти, люба. Ти просто модель! Дирижабля…
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.