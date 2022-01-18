Ворожити по руці просто. Подивися на свою долоню. Якщо бачиш на ній гроші — все добре: веселі жарти на ранок

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього чудового ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, від яких ви посміхатиметеся.

До деяких людей я ставлюся добре тільки тому, що чув про них багато гидоти від людей, до яких я ставлюся погано.

Щодня, бачу те саме, виходить чоловік, чистить авто від снігу і прогріває, виходить дружина і їде, це як треба так накосячити?

Податки це просто річна підписка на країну, де ти живеш. Дитинство – безкоштовний пробний період, а пенсія – кешбек за всі роки праці.

Зранку чоловік раптом захотів млинців. Набридли йому салати і холодець. Напекла... Загорнула всередину олів’є... Не викидати ж...

Варто мені налаштуватися на робочу хвилю, як мене одразу починає заколисувати.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещу і зятя, вам сюди.