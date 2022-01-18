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Справжнє кохання — це коли помив кота, а він все одно до тебе прийшов: позитивні жарти, які вас розсмішать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Справжнє кохання — це коли помив кота, а він все одно до тебе прийшов: позитивні жарти, які вас розсмішать Новина оновлена 18 січня 2022, 11:57

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей морозний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Телефон сам щось завантажує, оновлює.

Скоро він узагалі забере мій одяг і піде шукати Сару Коннор!

Новорічне застілля може призвести до того, що одного дня твоє відображення в дзеркалі буде виглядати так само, як до цього в ялинкових іграшках.

Нічого так не нагадує про молодість, що пройшла, як прокрутка коліщатка мишки в полі "рік" протягом декількох секунд.

— Тату, позич нам з дівчиною автомобіль на вечір.

— Бери, але там нема бензину.

- А нам і не треба.

Домашня сварка — це сімейний диспут, в результаті якого дружина каже своєму чоловікові, що їй нічого більше сказати, а він зобов’язаний цілу годину це вислуховувати.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

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