Справжнє кохання — це коли помив кота, а він все одно до тебе прийшов: позитивні жарти, які вас розсмішать
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей морозний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Телефон сам щось завантажує, оновлює.
Скоро він узагалі забере мій одяг і піде шукати Сару Коннор!
Новорічне застілля може призвести до того, що одного дня твоє відображення в дзеркалі буде виглядати так само, як до цього в ялинкових іграшках.
Нічого так не нагадує про молодість, що пройшла, як прокрутка коліщатка мишки в полі "рік" протягом декількох секунд.
— Тату, позич нам з дівчиною автомобіль на вечір.
— Бери, але там нема бензину.
- А нам і не треба.
Домашня сварка — це сімейний диспут, в результаті якого дружина каже своєму чоловікові, що їй нічого більше сказати, а він зобов’язаний цілу годину це вислуховувати.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.