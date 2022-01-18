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Вранці сантехнік Микола вбирає вологу краще за будь-які підгузки: смішні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вранці сантехнік Микола вбирає вологу краще за будь-які підгузки: смішні анекдоти на вечір Новина оновлена 18 січня 2022, 17:37

Свіжа вечірня добірка найсмішніших жартів.

Холодний вечір – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які зарядять вас позитивною енергією!

— Як вам остання прочитана книга?

- Та ніяк! Сюжет не розкритий, багато недомовленості, напівнатяків. Яка мати? Яка рама? Навіщо її мити?

Люди зараз скаржаться на відсутність сексуальної освіти, а самі кілька років тому сміялися з людей у майках "секс-інструктор".

— Алло, лікарю, я за вашою порадою купив клізму, куди її тепер?

- Налийте в неї води і засуньте її собі в зад.

— Лікарю, я мабуть передзвоню, коли у вас буде гарний настрій…

Жіноча фраза — "я знімаю білизну" до весілля і після весілля означає різні речі.

Він: — Що робиш?

Вона: — Я на уроці фізики, а ти?

Він: — А я на інформатиці.

Вона: — Що у вас за школа така, як не спитаю, то ти на інформатиці?

Він: Я вчитель інформатики.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

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