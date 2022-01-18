Вранці сантехнік Микола вбирає вологу краще за будь-які підгузки: смішні анекдоти на вечір
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Холодний вечір – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які зарядять вас позитивною енергією!
— Як вам остання прочитана книга?
- Та ніяк! Сюжет не розкритий, багато недомовленості, напівнатяків. Яка мати? Яка рама? Навіщо її мити?
Люди зараз скаржаться на відсутність сексуальної освіти, а самі кілька років тому сміялися з людей у майках "секс-інструктор".
— Алло, лікарю, я за вашою порадою купив клізму, куди її тепер?
- Налийте в неї води і засуньте її собі в зад.
— Лікарю, я мабуть передзвоню, коли у вас буде гарний настрій…
Жіноча фраза — "я знімаю білизну" до весілля і після весілля означає різні речі.
Він: — Що робиш?
Вона: — Я на уроці фізики, а ти?
Він: — А я на інформатиці.
Вона: — Що у вас за школа така, як не спитаю, то ти на інформатиці?
Він: Я вчитель інформатики.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.