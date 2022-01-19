Я з того покоління, яке знає навіщо мнуть газету: позитивна добірка жартів на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 387
Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.
— Ти ще незаміжня?
- Ні. Адже мені потрібний той, кого не цікавить ні моє тіло, ні мої гроші, ні мої зв’язки, ні моя квартира і машина, а потрібна моя душа.
— Ти хоч розумієш, що хочеш диявола?
Чоловік із синочком (6 років) перед сном пораються на ліжку, лоскочуть і регочуть.
Дружина: — Ну що ви на ніч дивлячися кричите, як дебіли?!
Чоловік: — Я не кричу!
Син: — Я не дебіл!
Якщо чоловік відчиняє жінці двері машини, значить, одна з них – нова.
Сиділа я за комп’ютером у темряві, змерзли ноги. Відкриваю шафу, лізу в ящик зі шкарпетками, дістаю навмання. Одягаю. Трохи незручні виявились, але теплі. Потім у кімнату зайшла мама, увімкнула світло.
- Зручно ногам? — Запитує.
— Не дуже — говорю.
— Тоді зніми рукавички і одягни шкарпетки.
— Чому захисники тварин борються проти хутра, а не проти шкіри?
— Тому що діставати заможних жінок значно безпечніше, аніж зв’язуватися з бандою байкерів.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.