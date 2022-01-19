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Я з того покоління, яке знає навіщо мнуть газету: позитивна добірка жартів на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Я з того покоління, яке знає навіщо мнуть газету: позитивна добірка жартів на вечір Новина оновлена 19 січня 2022, 17:40

Дуже кумедна добірка анекдотів, які зроблять цей зимовий вечір веселим

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.

— Ти ще незаміжня?

- Ні. Адже мені потрібний той, кого не цікавить ні моє тіло, ні мої гроші, ні мої зв’язки, ні моя квартира і машина, а потрібна моя душа.

— Ти хоч розумієш, що хочеш диявола?

Чоловік із синочком (6 років) перед сном пораються на ліжку, лоскочуть і регочуть.

Дружина: — Ну що ви на ніч дивлячися кричите, як дебіли?!

Чоловік: — Я не кричу!

Син: — Я не дебіл!

Якщо чоловік відчиняє жінці двері машини, значить, одна з них – нова.

Сиділа я за комп’ютером у темряві, змерзли ноги. Відкриваю шафу, лізу в ящик зі шкарпетками, дістаю навмання. Одягаю. Трохи незручні виявились, але теплі. Потім у кімнату зайшла мама, увімкнула світло.

- Зручно ногам? — Запитує.

— Не дуже — говорю.

— Тоді зніми рукавички і одягни шкарпетки.

— Чому захисники тварин борються проти хутра, а не проти шкіри?

— Тому що діставати заможних жінок значно безпечніше, аніж зв’язуватися з бандою байкерів.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.

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