Я з того покоління, яке знає навіщо мнуть газету: позитивна добірка жартів на вечір

— Ти ще незаміжня?

- Ні. Адже мені потрібний той, кого не цікавить ні моє тіло, ні мої гроші, ні мої зв’язки, ні моя квартира і машина, а потрібна моя душа.

— Ти хоч розумієш, що хочеш диявола?