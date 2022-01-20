У чоловіків також є почуття! Наприклад, почуття голоду: веселі анекдоти
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
Кажу Феді (3,5 роки):
— Федю, а ти скоро дядьком будеш.
Побачивши нерозуміння в очах дитини, поясню:
— У Роми (старша дитина) незабаром донечка народиться, а ти станеш дядьком. Будеш дядько Федір.
Дитя з цілковитим жахом у власних очах:
— Я тепер з котом і собакою житиму в селі?! Один?
Є люди, хто дістає мобільник із кишені, щоб подивитись час, потім прибирає його та згадує, що забули час подивитися.
Як говорила моя бабуся: якщо чоловіка погано годувати, то він схудне і з нього почнуть спадати труси… Причому — не вдома!
— Слухай, підкажи прізвище відомої співачки, вона ще про кохання співає і на всіх Блакитних вогниках виступає?
- А як вона виглядає?
— Ну, така корга стара.
- Слухай, ось зараз ти взагалі не уточнила...
Жінка — це домашня тварина, яку треба доглядати.
Чоловік — це худоба, за якою треба прибирати.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.