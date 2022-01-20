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У чоловіків також є почуття! Наприклад, почуття голоду: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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У чоловіків також є почуття! Наприклад, почуття голоду: веселі анекдоти Новина оновлена 20 січня 2022, 11:57

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

Кажу Феді (3,5 роки):

— Федю, а ти скоро дядьком будеш.

Побачивши нерозуміння в очах дитини, поясню:

— У Роми (старша дитина) незабаром донечка народиться, а ти станеш дядьком. Будеш дядько Федір.

Дитя з цілковитим жахом у власних очах:

— Я тепер з котом і собакою житиму в селі?! Один?

Є люди, хто дістає мобільник із кишені, щоб подивитись час, потім прибирає його та згадує, що забули час подивитися.

Як говорила моя бабуся: якщо чоловіка погано годувати, то він схудне і з нього почнуть спадати труси… Причому — не вдома!

— Слухай, підкажи прізвище відомої співачки, вона ще про кохання співає і на всіх Блакитних вогниках виступає?

- А як вона виглядає?

— Ну, така корга стара.

- Слухай, ось зараз ти взагалі не уточнила...

Жінка — це домашня тварина, яку треба доглядати.

Чоловік — це худоба, за якою треба прибирати.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

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