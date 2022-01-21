Навіть якщо тобі нема чим зайнятися, це ще не привід шукати роботу: життєвий гумор у веселих анекдотах

Похмурий зимовий день – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які піднімуть настрій та зарядять позитивною енергією.

— Що взагалі за професія у тебе така — кінолог? — Не твоє собаче діло.

Випадок в маршрутці: – Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені вже блохи скачуть! – Тузік, відійди, не бачиш – в жінки блохи.

Чоловік з дружиною вночі у ліжку: – Коханий, візьми мене. – Спи, я нікуди не їду.

Оголошення: "На підприємство потрібен чоловік, інженер-механік, до 45 років. Стать, освіта і вік значення не мають".

Художники — єдині чоловіки у світі, у яких гола жінка викликає бажання малювати.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Крім того, якщо ви хочете посміятися над святковими жартами, вам сюди.