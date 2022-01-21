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Навіть якщо тобі нема чим зайнятися, це ще не привід шукати роботу: життєвий гумор у веселих анекдотах

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Веселі анекдоти піднімуть вам настрій на цілий день Новина оновлена 21 січня 2022, 14:41
Веселі анекдоти піднімуть вам настрій на цілий день

Похмурий зимовий день – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які піднімуть настрій та зарядять позитивною енергією.

— Що взагалі за професія у тебе така — кінолог?

— Не твоє собаче діло.

Випадок в маршрутці:

– Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені вже блохи скачуть!

– Тузік, відійди, не бачиш – в жінки блохи.

Чоловік з дружиною вночі у ліжку:

– Коханий, візьми мене.

– Спи, я нікуди не їду.

Оголошення:

"На підприємство потрібен чоловік, інженер-механік, до 45 років. Стать, освіта і вік значення не мають".

Художники — єдині чоловіки у світі, у яких гола жінка викликає бажання малювати.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Крім того, якщо ви хочете посміятися над святковими жартами, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти
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