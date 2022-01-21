Навіть якщо тобі нема чим зайнятися, це ще не привід шукати роботу: життєвий гумор у веселих анекдотах
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Похмурий зимовий день – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які піднімуть настрій та зарядять позитивною енергією.
— Що взагалі за професія у тебе така — кінолог?
— Не твоє собаче діло.
Випадок в маршрутці:
– Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені вже блохи скачуть!
– Тузік, відійди, не бачиш – в жінки блохи.
Чоловік з дружиною вночі у ліжку:
– Коханий, візьми мене.
– Спи, я нікуди не їду.
Оголошення:
"На підприємство потрібен чоловік, інженер-механік, до 45 років. Стать, освіта і вік значення не мають".
Художники — єдині чоловіки у світі, у яких гола жінка викликає бажання малювати.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Крім того, якщо ви хочете посміятися над святковими жартами, вам сюди.
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