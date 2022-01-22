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Не чекай, поки настане щастя. Наступи у нього сам! Жарти, які розвеселять

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не чекай, поки настане щастя. Наступи у нього сам! Жарти, які розвеселять Новина оновлена 22 січня 2022, 10:24

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Зробіть весело собі та своїм близьким цієї суботи. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів для підняття настрою.

Соціальні мережі заблоковані на 2 години. На вулиці паніка, люди безладно ходять вулицями зі своїми фотками і запитують один одного: "Тобі подобається?".

Дзвінок до служби з ремонту комп’ютерів. Жіночий голос пошепки:

- Алло, це ремонт комп’ютерів?

- Так.

- У мене комп’ютер зламався.

- А чому ви говорите пошепки?

- Якщо чоловік почує, уб’є!

- Цікаво, якщо просто піднятися до сусідів зверху і попросити погладити коня, який гарцує у них у квартирі вечорами та вранці, дозволять?

- Тобі подобаються тупі баби?

- Ні, що ти.

- А такі, що п’ють, як коні та курять як паровози?

- За яким мені такі?

- І які абсолютно не вміють готувати?

- Ні звичайно. А що?

- То за яким ти лізеш до моєї дружини?

Маленький хлопчик дзвонить у службу порятунку.

- Алло, у нас у ліфті дядечко з тітонькою застрягли. Судячи зі стогонів, тітонька поранена.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти