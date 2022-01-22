Не чекай, поки настане щастя. Наступи у нього сам! Жарти, які розвеселять

- Тобі подобаються тупі баби?

- Ні, що ти.

- А такі, що п’ють, як коні та курять як паровози?

- За яким мені такі?

- І які абсолютно не вміють готувати?

- Ні звичайно. А що?

- То за яким ти лізеш до моєї дружини?