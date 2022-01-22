Не чекай, поки настане щастя. Наступи у нього сам! Жарти, які розвеселять
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Зробіть весело собі та своїм близьким цієї суботи. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів для підняття настрою.
Соціальні мережі заблоковані на 2 години. На вулиці паніка, люди безладно ходять вулицями зі своїми фотками і запитують один одного: "Тобі подобається?".
Дзвінок до служби з ремонту комп’ютерів. Жіночий голос пошепки:
- Алло, це ремонт комп’ютерів?
- Так.
- У мене комп’ютер зламався.
- А чому ви говорите пошепки?
- Якщо чоловік почує, уб’є!
- Цікаво, якщо просто піднятися до сусідів зверху і попросити погладити коня, який гарцує у них у квартирі вечорами та вранці, дозволять?
- Тобі подобаються тупі баби?
- Ні, що ти.
- А такі, що п’ють, як коні та курять як паровози?
- За яким мені такі?
- І які абсолютно не вміють готувати?
- Ні звичайно. А що?
- То за яким ти лізеш до моєї дружини?
Маленький хлопчик дзвонить у службу порятунку.
- Алло, у нас у ліфті дядечко з тітонькою застрягли. Судячи зі стогонів, тітонька поранена.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.