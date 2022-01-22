Фото без маски вже виглядає, як легка еротика: нові жарти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього суботнього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
- Антоне, після того, що сталося між нами сьогодні вночі, ми маємо якось скріпити наші стосунки.
- Згоден, дай п’ять!
Дивлячись на підлітків, мимоволі приходиш до думки, що до 10 біблійних заповідей треба додати ще одну: не дивись весь день у телефон!
Іноді настає час, коли за помилки юності доводиться платити. Цей час настає тоді, коли помилка не вступає в універ на бюджет.
- Алло, дружино, як там наш синок, як зустріли Новий рік?
- Ой, ой перебив наш син усі іграшки на ялинці, і новий танк і всі подарунки розбив!
- А мій подарунок також розбив?
- Твій молоток цілий!
У двір заміського будинку входить листоноша. Аж раптом з-за будинку вискакує величезний дог. Листоноша з переляку зупиняється.
Хазяйка дога: "Не бійтеся, він у нас кастрований!".
Листоноша: "Знаєте, мадам, я якось про інше подумав!".
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.