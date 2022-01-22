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Фото без маски вже виглядає, як легка еротика: нові жарти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Фото без маски вже виглядає, як легка еротика: нові жарти на вечір Новина оновлена 22 січня 2022, 17:32

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього суботнього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

- Антоне, після того, що сталося між нами сьогодні вночі, ми маємо якось скріпити наші стосунки.

- Згоден, дай п’ять!

Дивлячись на підлітків, мимоволі приходиш до думки, що до 10 біблійних заповідей треба додати ще одну: не дивись весь день у телефон!

Іноді настає час, коли за помилки юності доводиться платити. Цей час настає тоді, коли помилка не вступає в універ на бюджет.

- Алло, дружино, як там наш синок, як зустріли Новий рік?

- Ой, ой перебив наш син усі іграшки на ялинці, і новий танк і всі подарунки розбив!

- А мій подарунок також розбив?

- Твій молоток цілий!

У двір заміського будинку входить листоноша. Аж раптом з-за будинку вискакує величезний дог. Листоноша з переляку зупиняється.

Хазяйка дога: "Не бійтеся, він у нас кастрований!".

Листоноша: "Знаєте, мадам, я якось про інше подумав!".

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти