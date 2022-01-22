Фото без маски вже виглядає, як легка еротика: нові жарти на вечір

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього суботнього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

- Антоне, після того, що сталося між нами сьогодні вночі, ми маємо якось скріпити наші стосунки. - Згоден, дай п’ять!

Дивлячись на підлітків, мимоволі приходиш до думки, що до 10 біблійних заповідей треба додати ще одну: не дивись весь день у телефон!

Іноді настає час, коли за помилки юності доводиться платити. Цей час настає тоді, коли помилка не вступає в універ на бюджет.

- Алло, дружино, як там наш синок, як зустріли Новий рік? - Ой, ой перебив наш син усі іграшки на ялинці, і новий танк і всі подарунки розбив! - А мій подарунок також розбив? - Твій молоток цілий!

У двір заміського будинку входить листоноша. Аж раптом з-за будинку вискакує величезний дог. Листоноша з переляку зупиняється. Хазяйка дога: "Не бійтеся, він у нас кастрований!". Листоноша: "Знаєте, мадам, я якось про інше подумав!".

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.