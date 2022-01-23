Рус

Жити треба так, щоб твоїм ім’ям назвали синдром: ранкові анекдоти, які розвеселять

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
76
Жити треба так, щоб твоїм ім’ям назвали синдром: ранкові анекдоти, які розвеселять

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку цього січневого ранку!

Сьогодні сходила до школи на батьківські збори. Сподобалося напуття доньки: "Головне, мамо, нікому там не вір!"

Прийшов чоловік п’яний додому, каже дружині:

- Дай попити!

Вона наливає йому склянку соку.

Він:

- Мені потрібен свіжовичавлений!

Вона виливає сік на підлогу, витирає його ганчіркою, вичавлює назад у склянку:

- На, пий, дивись не обляпайся!

Дружина пиляє чоловіка:

- Знову напився! То пиво, то горілка, а до мене тобі й діла нема! Далі так жити не можна, вибирай — або, або! Ну, що мовчиш?

- Думаю, що краще – пиво чи горілка…

Колишні роботодавці на підпитку дзвонять співробітникам, що звільнилися, і кажуть, яку хорошу людину знайшли на їхнє місце.

- Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому тлі виглядаєш просто чудово!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардес, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти