Жити треба так, щоб твоїм ім’ям назвали синдром: ранкові анекдоти, які розвеселять
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Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку цього січневого ранку!
Сьогодні сходила до школи на батьківські збори. Сподобалося напуття доньки: "Головне, мамо, нікому там не вір!"
Прийшов чоловік п’яний додому, каже дружині:
- Дай попити!
Вона наливає йому склянку соку.
Він:
- Мені потрібен свіжовичавлений!
Вона виливає сік на підлогу, витирає його ганчіркою, вичавлює назад у склянку:
- На, пий, дивись не обляпайся!
Дружина пиляє чоловіка:
- Знову напився! То пиво, то горілка, а до мене тобі й діла нема! Далі так жити не можна, вибирай — або, або! Ну, що мовчиш?
- Думаю, що краще – пиво чи горілка…
Колишні роботодавці на підпитку дзвонять співробітникам, що звільнилися, і кажуть, яку хорошу людину знайшли на їхнє місце.
- Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому тлі виглядаєш просто чудово!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардес, вам сюди.