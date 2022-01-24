Вчительку філософії, що п’є, поважають усі мужики у дворі: анекдоти на ранок, які піднімуть настрій

У мене дівчина сіла на дієту. Купила собі якусь модну гімалайську сіль, готує все лише з нею. Я спробував-погань якась виходить, ще й ця сіль пахне дивно. Купив собі нормальну. Вчора звернув увагу на упаковку – і з’ясувалося, що сіль – ароматична, для ванної. А вона її вже два тижні їсть.