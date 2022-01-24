Вчительку філософії, що п’є, поважають усі мужики у дворі: анекдоти на ранок, які піднімуть настрій
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам чудовий настрій на цілий день.
Падаючі зірки — це недопалки, які ангели швидко викидають, поки Бог їх не спалив.
У мене дівчина сіла на дієту. Купила собі якусь модну гімалайську сіль, готує все лише з нею. Я спробував-погань якась виходить, ще й ця сіль пахне дивно. Купив собі нормальну. Вчора звернув увагу на упаковку – і з’ясувалося, що сіль – ароматична, для ванної. А вона її вже два тижні їсть.
Кажуть, що від пристойного до непристойного один крок...
Ось узяти навіть Чебурашку… Пристойний мультяшний герой… А покласти його на асфальт та описати… Що вийде?
Чому коли кажуть, що старанно працюючи можна заробити стан, не уточнюють що це стан депресії тривоги та постійної втоми.
Випадок сьогодні біля під’їзду. Маленька дівчинка йде зі школи і дзвонить у домофон
- Хто там? відповідає жіночий голос
- Доставка п’ятірочок!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про навчання, вам сюди.