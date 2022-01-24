Якщо ваша дружина — скарб, то вам належить лише 25%: позитивна добірка жартів, яка вас розвеселить

Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

Веселі анекдоти січневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

На аліекспрес успішно продається нова модель миші для комп’ютера – бездротова та з відкривачем для пива.

Ось і підросло покоління бабульок, які самі були повіями та наркоманами.

— Здрастуйте, а можна доріжку замовити? Що означає, скільки грам? А це не боулінг? Вибачте.

— Мужики, а давайте візьмемо горілки, посидимо, як раніше, га? — Стривай, Петровичу, з твого "раніше" всього 10 хвилин минуло.

- Ісаак, ти під час сексу з Розою розмовляєш? - Ні. Я навіть слова вставити не встигаю.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.