Якщо ваша дружина — скарб, то вам належить лише 25%: позитивна добірка жартів, яка вас розвеселить
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Веселі анекдоти січневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
На аліекспрес успішно продається нова модель миші для комп’ютера – бездротова та з відкривачем для пива.
Ось і підросло покоління бабульок, які самі були повіями та наркоманами.
— Здрастуйте, а можна доріжку замовити? Що означає, скільки грам? А це не боулінг? Вибачте.
— Мужики, а давайте візьмемо горілки, посидимо, як раніше, га?
— Стривай, Петровичу, з твого "раніше" всього 10 хвилин минуло.
- Ісаак, ти під час сексу з Розою розмовляєш?
- Ні. Я навіть слова вставити не встигаю.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.