Чим довше розглядаєш малину, тим нижча ймовірність, що вона з’їсться: смішні жарти на вечір
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Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього вечора. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.
Єдиний спосіб схуднути за допомогою зеленого чаю – це лазити в гори та збирати його самому.
Черга в магазині. Чоловік залишив маленького сина одного з кошиком, а сам пішов ще щось шукати. Коли черга хлопчика підійшла, він закричав на весь магазин:
— Паааап, іди сюди, прийшов час розплати!
Потрібно перестати полювати за нещепленими і почати шукати тих, хто за ці 2 роки жодного разу не хворів, навіть соплями. Їх на досліди треба здати.
Оксюморон – поєднання слів із протилежним значенням, наприклад: живий труп, гарячий сніг, світле майбутнє, відпочинок із дітьми.
Зробила генеральне прибирання у своїй сумочці: довелося двічі відро для сміття виносити!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.