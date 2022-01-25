Чим довше розглядаєш малину, тим нижча ймовірність, що вона з’їсться: смішні жарти на вечір

Смішні анекдоти, які змусять вас сміятися до сліз

Зробіть весело собі, своїм близьким та друзям цього вечора. "Телеграф" зробив нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Єдиний спосіб схуднути за допомогою зеленого чаю – це лазити в гори та збирати його самому.

Черга в магазині. Чоловік залишив маленького сина одного з кошиком, а сам пішов ще щось шукати. Коли черга хлопчика підійшла, він закричав на весь магазин: — Паааап, іди сюди, прийшов час розплати!

Потрібно перестати полювати за нещепленими і почати шукати тих, хто за ці 2 роки жодного разу не хворів, навіть соплями. Їх на досліди треба здати.

Оксюморон – поєднання слів із протилежним значенням, наприклад: живий труп, гарячий сніг, світле майбутнє, відпочинок із дітьми.

Зробила генеральне прибирання у своїй сумочці: довелося двічі відро для сміття виносити!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.